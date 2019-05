La extorsión a las empresas no sólo es por emplazamientos a huelga; sino en cada negociación de contrato colectivo, cuando los líderes sindicales demandan un pago para llevar adelante la revisión, “eso ha hecho la diferencia con las nuevas centrales obreras, y que con la reforma laboral se pretende terminar con esa mala práctica”.

En entrevista, el líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces, afirmó que hay sindicatos que piden dinero a cambio de llevar adelante una negociación de contrato; “nosotros vamos codo a codo con los empresarios, ya basta del abuso. En el CATEM no cobramos por las revisiones de los contratos y que se realizan cada año para salario y cada dos años para revisar el contenido, contractual”.

Destacó que el empresario no tuvo otra alternativa en el pasado, “entonces estaba acostumbrado a eso (firmar contratos de protección), hoy se tiene que acostumbrar, además que le va a costar más barato, porque no deben cobrarle los contratos colectivos de trabajo”.

Haces, quien también es senador por Morena, ha ganado una mayor participación en el sindicalismo en el país; “desde hace 21 años soy sindicalista, para ser exactos, y pertenecí a otra confederación (CTM), a la confederación que en otros tiempos tuvo mucha fuerza y cuando fallece, para mí, el último gran líder que hubo, Leonardo Rodríguez Alcaine; yo doy el paso a buscar lo que hoy ya encontré, que es la libertad sindical”.

“Fundamos hace casi ocho años la CATEM, con muchos sindicatos, como todo empieza de menos a más. No nos comparamos con nadie, cada quien hace un sindicalismo diferente y por eso yo puedo decir que soy diferente a todos los dirigentes nacionales obreros. Primero porque la CATEM es autónoma, y decir autónoma significa que no tiene partido; está compuesta por 32 federaciones; hoy en día tenemos más de 1,100 sindicatos en todo el país”.

Sin dar el número exacto de trabajadores que representa en el país, el dirigente sindical expuso que el 9 de septiembre de este año dará a conocer todos los contratos colectivos que se encuentran en la CATEM, “ahí se va a ver lo que es el sindicalismo real. Con nosotros lo que tiene a favor el empresario es que hay verdad, no hay engaño”.

De acuerdo con la reforma laboral, los sindicatos deben transparentar sus contratos, y para ello se tiene de plazo hasta enero del 2020. Sobre la recientemente aprobada reforma laboral, dijo: “Yo soñé por ese sindicalismo que no cobra los contratos colectivos de trabajo; yo vengo de ser hijo de un empresario, de un hombre que fue presidente de una cámara y me metí al sindicalismo porque he sido trabajador toda la vida sin necesidad de hacerlo, por defender las causas nobles, y hoy hay justicia con esta nueva ley”.

