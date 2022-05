El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga, consideró que, a pesar de la recuperación que vive el sector tras el fuerte impacto de la pandemia (entre el 2020 y el 2021 se dejaron de recibir poco más de 18,000 millones de dólares de divisas turísticas), no se pueden “echar las campanas al vuelo” porque hay segmentos que no se han favorecido de la misma manera que el de sol y playa.

“Hay que reconocer que lo más grave es que hay empresarios y empresas afectados (algunas han desaparecido), pero al final el sector privado ha sido el que da la cara. Las expectativas ahora son positivas, aunque queda una enseñanza importante de los últimos 26 meses: la vulnerabilidad de la industria turística. Es claro que deben existir políticas turísticas que se traduzcan en un real apoyo para la actividad”, comentó.

Durante la presentación del documento Turismo y pandemia, un balance de las afectaciones, elaborado por el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) se destacó que con todo y el momento que se vive, la mayor parte de los empresarios turísticos en el país considera que la plena recuperación de la actividad turística llegará hasta el próximo año (en un panel interno, solamente el 13% piensa que este año se volverá a los niveles prepandemia).

Por su parte, el director del centro, Francisco Madrid, manifestó que el documento busca dejar constancia del tamaño de las afectaciones y no se todavía resarce con la recuperación: dicho de manera, el hoyo de la pandemia del Covid-19 ya no está creciendo, pero no se ha cerrado.

En el caso del consumo turístico interno, como muestra, refirió que aún falta por recuperar unos 225 millones de pesos.

Respecto a la caída anual del PIB turístico en el 2020, se recordó que fue del 25.4%, lo que ocasionó que su contribución al PIB nacional fuera de 6.9% a precios constantes, cifra inferior al 8.7% que se había mantenido el año previo.

“La estimación de Cicotur es que el PIB turístico disminuyó en el 2021, en relación con el 2019, en el 16.0 por ciento. Asimismo, se estima que el turismo habría contribuido con el 7.1% del PIB nacional a precios constantes. Así, de los 3.9 puntos que se redujo el PIB nacional, con relación a los niveles de 2019, 1.3 puntos se explicarían por las afectaciones del turismo”, se detalló. Otro indicador que refleja la afectación es el empleo. Con datos del IMSS, la cifra de empleo formal en turismo durante enero del 2022 registró 114,984 trabajadores que en enero del 2020.

Las playas, beneficiadas

El estudio elaborado por el Cicotur comenzó ya a circular entre los asociados al CNET, entre ellos: la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Sí, hay una recuperación en turismo sol y playa, pero hay otros segmentos que no podemos olvidar (negocios, convenciones, incentivos). No debemos olvidarnos de los destinos que están afectados y tener el foco en Riviera Maya o Baja California Sur, que son los que están recuperados”, agregó Arsuaga.

La explicación de los resultados positivos de las principales playas mexicanas con vocación de atender los flujos internacionales de viajeros fue, desde la perspectiva del Cicotur, la combinación del esfuerzo realizado en los destinos por las empresas a fin de asimilar y poner en operación protocolos sanitarios, el importante avance en el 2021 de la vacunación en nuestro principal mercado emisor, Estados Unidos, y el hecho de que los viajeros de ese país tuvieran limitadas opciones para desplazarse en el exterior, así como a la decisión del gobierno mexicano de no imponer restricciones a los visitantes internacionales.

En ese sentido, se reconoció la labor de los gobiernos de Quintana Roo, Baja California y Yucatán, por ejemplo, por haber realizado una buena colaboración público-privada innovando y creando productos turísticos durante los complicados momentos de pandemia que se han reflejado en el creciente flujo de viajeros, nacionales e internacionales, que presentan.

Se apuesta por SAM

Este jueves, durante el encuentro vía Zoom, se le preguntó al presidente del CNET su opinión acerca del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) como un factor para acelerar la recuperación turística.

“Para nosotros hay un claro costo de oportunidad por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Apostamos por el sistema aeroportuario anunciado por el gobierno actual que implica el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) funcionando de manera correcta y también el aeropuerto de Toluca. Creemos que debe ser prioridad que sí se echen a andar los tres para tener flujos de viajeros con la claridad de que en el tema de seguridad no se puede jugar”, comentó.

¿El CNET contempla algunos apoyos para apoyar ese tema de mayores rutas?

Son decisiones de las compañías aéreas derivadas del volumen que pudieran llegar a tener. Las rutas nuevas a EU, por la degradación de categoría actual no se pueden considerar porque existe impedimento. En el tema doméstico será decisión de cada empresa tener nuevas rutas y más actividad en los aeropuertos referidos, pero además deben analizar sus factores de ocupación.

Recuperación se concretará en el 2023: empresarios

Siete de cada 10 empresarios turísticos del país creen que la recuperación del sector se concretará hasta el 2023, se desprende del último levantamiento de encuestas realizado por el Panel Anáhuac, coordinado por el Cicotur.

Del 30% restante, 13% opina que la reactivación se consolidará este mismo año y 17.4% piensa que ocurrirá del 2023 en adelante, se asienta en la edición 35 del Panel, publicada ayer.

En el documento dominan los pronósticos de crecimiento de doble dígito para el cierre de este año (en comparaciones interanuales) en las variables turísticas más importantes.

En cuanto al turismo nacional, el Cicotur prevé que en el 2022 haya un flujo de 53.8 millones de residentes a cuartos de hotel, cifra 23.9% superior a la del 2021, con lo que el nivel aligeraría su caída a 8% si se hace la comparación respecto del 2019.

El centro académico prevé también que los ingresos por visitantes internacionales crezcan 19.5% interanual a 23,800 millones de dólares, con lo que la cifra quedaría ya solo 3.2% por debajo de la observada en el 2019.

Finalmente, en el renglón de llegada de turistas internacionales, la predicción es un crecimiento de 15% interanual a 31.9 millones de personas, aunque esta cantidad todavía quedaría 18.4% por debajo del conteo del 2019.

Miguel Torruco participa en lanzamiento de la plataforma WOMANX

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, participó como testigo de honor en el lanzamiento de la plataforma WOMANX, de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), presidida por Sonia Garza, donde comentó se impulsa la actividad turística bajo un enfoque de bienestar social incluyente que beneficie a más mujeres.

Vemos con gran beneplácito la creación de WOMANX, plataforma digital que contribuirá de manera masiva a la transformación de las mujeres productivas, quienes con su talento y creatividad aportan valor a los servicios turísticos, a la industria y a la economía nacional”, refirió el funcionario.

En su participación dijo que actualmente la mujer cumple un papel cada vez más importante en los ámbitos político, económico y social: de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), en su informe sobre las mujeres en el turismo, el 39% de la población ocupada en la economía global son mujeres, mientras que en el sector turismo asciende al 54 por ciento.

En México, agregó, las mujeres participaron con el 49.1% del personal ocupado en actividades turísticas, y los hombres con el 50.9% del total.

En el lanzamiento de la plataforma WOMANX también participó la vicepresidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, Marisol Rumayor, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, y la directora de Responsabilidad Social y de Fundación Coppel, Rocío Abud.

