El pasado viernes 9 de noviembre se instaló el cuarto Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que fungirá durante el periodo 2018-2019. El consejo está integrado por 15 miembros, siete mujeres y ocho hombres, quienes tendrán la función de asesorar y emitir recomendaciones al regulador “respecto de los principios establecidos en los artículos 2°, 6° y 7° de la Constitución”, los cuales hacen referencia al derecho a la libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas; el derecho de acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión, respectivamente.

De acuerdo con el propio IFT, los miembros del consejo son designados debido a que son especialistas de reconocido prestigio en materias de competencia del instituto, es decir “el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”. Según las Reglas de Operación del consejo, las recomendaciones que este emita no son vinculantes ni para el instituto ni para los funcionarios de este.

El cargo de los consejeros tiene una duración de un año, aunque puede prorrogarse de forma indefinida, además de que es honorario, por lo que su participación no puede ser retribuida bajo ninguna forma. El Consejo debe reunirse cuando menos una vez al bimestre, de acuerdo con el calendario que se acuerde a propuesta de su presidente, el cual es elegido por votación del mismo consejo.

Estos son los nuevos miembros del cuarto Consejo Consultivo del IFT. Se agrega al puesto que desempeñan actualmente en sus respectivas organizaciones. Para consultar la trayectoria completa de cada consejero sólo es necesario hacer clic en su nombre:

1. María Cristina Capelo

Jefa de Estrategia en Políticas Públicas para el equipo de América Latina en Facebook.

2. María Cristina Cárdenas Peralta

Coordinadora General @prende.mx.

3. Sara Gabriela Castellanos Pascacio

Investigadora especialista en Estudios y Proyectos Especiales en la Dirección General de Operaciones y Sistemas de Pagos en el Banco de México.

4. Ernesto M. Flores-Roux

Colaborador del CIDE y consultor en telecomunicaciones. Presidente del Primer, Segundo y Tercer Consejo Consultivo del IFT.

5. Luis Fernando García Muñoz

Director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)

6. Gerardo Francisco González Abarca

Fundador y presidente de Comunicaciones y Servicios, S.A. de C.V. Miembro del Primer, Segundo y Tercer Consejo Consultivo del IFT.

7. Santiago Gutiérrez Fernández

Consultor independiente en tecnología. Miembro del Primer, Segundo y Tercer Consejo Consultivo del IFT.

8. Erik Huesca

Presidente de la Fundación para el Conocimiento y Cultura Digital. Miembro del Segundo y Tercer Consejo Consultivo del IFT.

9. Elisa V. Mariscal Medina

Profesora de asignatura en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y editora en Competition Policy International (CPI). Miembro del Primer, Segundo y Tercer Consejo Consultivo del IFT.

10. Luis Miguel Martínez Cervantes

Coordinador del Proyecto de Convergencia Digital de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Miembro del Primer, Segundo y Tercer Consejo Consultivo del IFT.

11. Alejandro Ulises Mendoza Pérez

Asesor y consultor en materias de Planeación Estratégica, Administración de Proyectos, Desarrollo de Negocios, Tecnologías de Información y Comunicaciones, Ciberseguridad, entre otras.

12. Jorge Fernando Negrete Pacheco

Presidente Ejecutivo de Grupo Mediatelecom y Director para América Latina de Mediatelecom Policy & Law. Miembro del Tercer Consejo Consultivo del IFT.

13. Lucía Ojeda Cárdenas

Socia de SAI Derecho & Economía.

14. Armida Sánchez Arellano

Directora Senior de Asuntos Corporativos de Microsoft México y vicepresidenta nacional de Tecnologías de Información en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).

15. Primavera Téllez Girón

Investigadora no residente y asesora para América Latina, en el Center for Media, Data and Society, (CMDS), Central European University, (CEU) en Budapest, Hungría.

Según el comunicado del IFT, los Comisionados del regulador “agradecieron la disposición de los Consejeros para dedicar su tiempo y experiencia, en forma honoraria, en beneficio del mejor funcionamiento de los sectores regulados y, en consecuencia, de los consumidores de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión”.

