Los operadores privados petroleros que han llegado al país cuentan con reservas probadas por un total de 1,077 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que son ya el 13% de estas reservas también llamadas 1P, según el último registro de certificación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Y es que mediante trabajos de exploración y certificación de las reservas en campos adjudicados durante las rondas de licitación, las reservas 1P de estas empresas aumentaron en 51.4% en un año, para ubicarse en 490.9 millones de barriles de petróleo crudo equivalente al 1 de enero de 2020. Con esto, las compañías que han certificado reservas 1P en sus contratos asignados en licitaciones cuentan con 6% del total de reservas 1P del país.

Pero además, las reservas probadas certificadas en bloques terrestres operados por privados asociados con Petróleos Mexicanos (Pemex) y que migraron del régimen anterior de contratos de servicios a licencia o producción compartida sumaron 507.2 millones de barriles de petróleo crudo equivalente como reserva probada, con lo que acumularon el 6% de estas reservas a nivel nacional, luego de haber aumentado en 24.2% sus reservas 1P en un año.

Entre los privados también están asociaciones en contratos con Pemex que la CNH adjudicó directamente en la pasada administración y únicamente son en el bloque de aguas profundas Trión, que no cuenta con reservas probadas, además de Cárdenas Mora, operado por la alemana Dea Deutsche, y Ogarrio, por la egipcia Cheiron, con reservas probadas conjuntas por 79 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que es el 1% de estas reservas a nivel nacional, luego de que las empresas mostraron una caída de 6.1% en esta categoría en un año.

En la actualidad, 12 empresas distintas reportan reservas en México. Al arrancar el 2019, cinco empresas certificaron reservas de hidrocarburos en el país: Pemex, el consorcio entre argentinas Hokchi Energy, la italiana Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), Deutsche Erdoel y Cheiron que en México se constituyó como Petrolera Cárdenas Mora.

Pero al llegar el 2020, explicó la CNH, siete operadores adicionales sumaron reservas por primera vez en el país, y fueron: la estadounidense Fieldwood Energy, la inglesa Petrofac y las mexicanas Servicios Múltiples de Burgos, Diavaz, DS Servicios Petroleros (filial de Diavaz), Strata y Lifting.

En tanto, las reservas probadas que se encuentran contenidas en las asignaciones de Pemex suman 6,447 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, 80% de las reservas totales del país. De éstas, 124.3 millones de barriles de petróleo crudo equivalente están en asignaciones que Pemex tuvo que tomar como un resguardo porque fueron rechazadas en las licitaciones o devueltas por los operadores, con lo que todavía hay 2% de las reservas probadas en asignaciones de este tipo. En total, las reservas 1P en asignaciones tuvo una caída anual de 0.8 por ciento.

La CNH reportó finalmente que un 5% de las reservas probadas a nivel nacional no han sido asignadas a ningún operador, con lo que hay 412 millones de barriles de petróleo crudo equivalente sin que ninguna empresa se haga cargo de ellos, ya que se ubican en campos que Pemex no solicitó durante la ronda cero y no fueron adjudicados en las rondas de licitación del sexenio pasado.

La semana pasada, la CNH publicó con más de tres meses de retraso por la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 la cuantificación de reservas certificadas del país, donde detalló que las reservas totales de hidrocarburos del país cayeron 8% al llegar al 1 de enero de 2020 en comparación con el año anterior, ubicándose en 23,088 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, reducción atribuible tanto a la falta de certificación de nuevos hallazgos como a la reclasificación de reservas probables y posibles a la categoría probada.

Las reservas probadas de todos los hidrocarburos del país, que tienen 90% de factibilidad comercial de ser extraídas, sumaron 8,062 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con lo que se incrementaron en comparación con los 7,897 millones de barriles de petróleo crudo equivalente del año anterior.

