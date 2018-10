Las empresas que obtengan contratos y licitaciones en el nuevo gobierno que comenzará el 1 de diciembre tendrán que cumplir —por ley— con la fecha pactada de entrega de obra y no aumentar el costo en un porcentaje desmesurado, ya que de lo contrario no podrán participar en nuevos concursos, aseveró el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en Villahermosa, Tabasco, acompañado por el gobernador de aquel estado, Arturo Núñez, Obrador aseguró que actualmente —con tal de ganar las licitaciones— algunas empresas prometen construir una obra a bajo costo, pero durante el proceso de construcción solicitan ampliación de plazos para aumentarlo al doble.

Puso como ejemplo la construcción del tren México-Toluca, cuyo costo —dijo— pasó de 30,000 a 60,000 millones de pesos.

“Todo esto va a cambiar. Ha habido muchas irregularidades en empresas que reciben contratos y no cumplen o dejan tiradas las obras y son marrulleros profesionales, porque entablan denuncias y se van hasta tribunales internacionales. Por eso vamos a cuidar mucho a quién se convoca para la construcción de las obras; las empresas que tenga obras tiradas, es decir, que hayan dejado obras en proceso, que no hayan cumplido, esas empresas no van a poder participar, ya se terminó, no va a haber influyentismo”, expuso.

“Y que no haya truco porque ganan una licitación, pero la ganan porque supuestamente presentan la oferta más baja, 1,000 millones de pesos, pero a los tres o seis meses empiezan a pedir ampliaciones y al final la obra que se propuso en 1,000 millones termina costando 2,000 o 3,000 millones. Es más, les adelanto, va a estar prohibido por la ley, no va a poder aumentarse el costo de la obra, un porcentaje significativamente mayor, se va a controlar. Es que ahora una obra la cobran hasta el doble”, manifestó.

Cuestionado sobre si las empresas que participan en la obra del tren México-Toluca ya podrán participar en construcciones durante su gobierno, López Obrador dijo: “esas empresas no han cumplido, no van a poder participar en obras”.

Cuestionado sobre cuál será el porcentaje que se les requeriría a las empresas para poder aumentar el costo, Obrador dijo: “eso lo van a ver los técnicos, pero va ser algo razonado, no un asalto”.

