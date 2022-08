Playa Paradisus Los Cabos es galardonada con el distintivo internacional Blue Flag

Los Cabos, Baja California Sur.- La playa Paradisus Los Cabos obtuvo el distintivo internacional Blue Flag para la temporada julio 2022- junio 2023. Es la primera vez que recibe dicha distinción, convirtiéndose en el único hotel del destino en obtener este galardón por mérito propio.

La playa tiene una dimensión de 165 metros de frente de mar y 65 metros de extensión costera, cuenta con un oleaje de bajo a medio y con sustrato firme, y es una de las preferidas de los turistas nacionales e internacionales.

Edward Di Luca, director regional del Pacífico Mexicano para la marca, dijo “es un honor recibir este premio, sin duda resultado del esfuerzo por lograr que nuestros hoteles cumplan con todos los estándares de bienestar hacia nuestros huéspedes, el medioambiente y toda comunidad”.

Desde la reapertura del hotel Paradisus Los Cabos en el 2016 el corporativo está implementando un sistema que reduce el impacto ambiental y contribuye con la preservación de los destinos, donde la intención es que los turistas, los proveedores y el equipo de 500 colaboradores se sumen al compromiso con diferentes buenas prácticas, previniendo, reduciendo y eliminando el impacto negativo causado por las instalaciones y las actividades.

“Es fundamental que desarrollemos juntos un progreso positivo, social, cultural, económico y ambiental en el municipio de Los Cabos, a la par de garantizar de manera responsable y de satisfacción de nuestros huéspedes”, mencionó Osvaldo Fabián Paez, coordinador de Sustentabilidad del hotel Paradisus Los Cabos en entrevista con El Economista.

Paez dijo que es fundamental “preservar las playas donde nos desarrollamos, el ecosistema marino, en donde necesitamos emprender acciones que realmente impacten para evitar la pérdida de las playas, que es la razón por la que nos eligen los huéspedes. El distintivo va más allá de una limpieza de playa, que el mantenerla, ya de por sí es una obligación que tiene cada hotel por el hecho de pagar una concesión de zona federal”.

Insistió, en que la sustentabilidad es implementar acciones reales en la preservación para evitar que se erosione la playa, “si se detecta que se está erosionando, hay que emprender medidas oportunas y gestionar de manera responsable, la vida silvestre que alberga en nuestra playa, así como informar, educar y generar cambios en los hábitos de conducta de las personas, en los usuarios de la playa y eso es el espíritu de Blue Flag”.

Cabe destacar que la playa galardonada con la bandera azul, todos los años de julio a diciembre se convierte en un refugio para las tortugas marinas que llegan para anidar y que dan vida a más de 50,000 tortuguitas.

Adicionalmente, otra especie que llega a la playa es el gallito marino, un ave migratoria, que visita durante mayo a julio, la playa para dar vida a sus polluelos y que el personal del hotel, protege y cuida.

¿De qué se trata Blue Flag?

Blue Flag es un distintivo internacional que se entrega a playas, marinas y embarcaciones, con el objetivo principal de premiar a aquellos destinos costeros que han alcanzado la “excelencia” en la gestión y manejo ambiental, seguridad y servicios, aplicación de actividades de educación ambiental y calidad de agua.

La misión del distintivo de playas es promover el desarrollo sostenible de los ambientes costeros, a través de la exigencia de 33 criterios elevados en la calidad del agua, gestión ambiental y educación para la sostenibilidad.

Para lograrlo Blue Flag trabaja construyendo escenarios de colaboración entre las autoridades, los usuarios, las organizaciones de la sociedad civil y los prestadores de servicios turísticos, lo que ha permitido que se convierta en una etiqueta y un premio ambiental universalmente conocido y valorado por los turistas y los operadores turísticos más importantes en el mundo.

El galardón forma parte de los programas desarrollados por la Foundation for Environmental Education (FEE), organización con sede en Copenhague, Dinamarca que opera desde 1981, a través de una red de organizaciones nacionales sin fines de lucro que se extienden por más de 73 países.

Durante la entrega del reconocimiento internacional, Joaquín Díaz Ríos, director de FEE México dijo que “el trabajar con Blue Flag no es tomar una fotografía de un momento de que la playa está trabajando de manera adecuada en términos ambientales, se trata de implementar un programa ambiental, un tema que muchas veces no interesa a quienes tienen que operar las playas, sin embargo, hasta contablemente se puede registrar este activo ambiental. Este activo no tiene que ser preservado y conservado solamente por el gobierno municipal, estatal o federal”.

Díaz Ríos mencionó en entrevista con El Economista que con la playa Paradisus Los Cabos, ya son 61 playas a nivel nacional que están operando bajo el estándar global. “Y lo que hemos logrado un año, que es un tiempo muy corto es muy importante porque ahora nos estamos sumando al municipio que tiene el mayor número de playas Blue Flag, no sólo en la República Mexicana sino en todo el continente, hay países que no tienen ni la mitad de playas en América que tenemos en Los Cabos”.

Acciones sustentables del grupo Meliá

La tendencia es que los turistas cada vez más están mejor informados el tema de la sustentabilidad y de las certificaciones lo que puede hacer más atractivo el destino, el alojamiento y se abre el mercado.

Osvaldo Paez explicó que “ahora ya hay más personas rigurosas en su dieta, no solo recibimos personas vegetarianas o veganas, libre de gluten o que te piden menús con pesca sustentable, por ello, los restaurantes del Paradisus Los Cabos por ello, tenemos mariscos que están certificados con pesca sustentable, traídos de comunidades pesqueras locales y que se trasladan bajo técnicas amigables con el medioambiente.

“Revisamos que el pescador respete las temporadas de veda, que es algo muy importante para preservar la vida marina con contribuciones reales de emprendimiento de la sustentabilidad y con ello reducir la huella de carbono y un mejor uso del agua y de las cadenas de frío”.

El hotel Paradisus Los Cabos que desde este mes viste la bandera azul, forma parte del grupo Meliá Hotels International, que cuenta con las denominaciones Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, The Meliá Collection, INNSiDE by Meliá y Sol by Meliá, además de un amplio portafolio de hoteles bajo el sello Affiliated by Meliá.

El grupo hotelero ha sido reconocido por su compromiso con el turismo responsable y como la hotelera más sostenible de España y Europa según el último Corporate Sustainability Assessment de S&P Global (Silver Medal 2022). En múltiples ocasiones, Paradisus by Meliá ha dado a conocer su compromiso de responsabilidad social y ambiental a partir de cuatro puntos de trabajo esenciales para fomentar el turismo eco amigable: Mitigar la huella de carbono, reducir el consumo del agua, minimizar el impacto ambiental y disminuir los residuos.

Meliá Hotels International cotiza en la Bolsa de Madrid y forma parte del benchmark IBEX 35, con la clave de pizarra MEL.