Jonas Vingegaard es el nuevo monarca del Tour de France y sus raíces están más que orgullosas de ese mérito. El triunfo en una de las pruebas deportivas de mayor resistencia en el mundo pone bajo la lupa el desarrollo ciclista que existe en un país como Dinamarca, que por segunda vez tiene a un campeón en esta competencia después de que Bjarne Riis lo consiguiera en 1996.

De acuerdo con datos del Foro Económico Mundial (World Economic Forum), Copenhague, la capital de Dinamarca, fue la primera ciudad en la que cruzaron más bicicletas que automóviles en un año (en 2016), desde que se tienen registros entre ambos medios de transporte en 1970. Es un mérito que también le daría a la capital danesa la condecoración como ‘La ciudad más amigable para las bicicletas’.

En total, se contabilizan 675,000 bicicletas y solo 120,000 automóviles en Copenhague, lo que significa que las bicicletas superan en número en una ecuación de más de cinco a uno.

Casi un tercio (29%) de todos los viajes que se realizan en Copenhague son en bicicleta y el 41% de los desplazamientos al trabajo o a las escuelas son el resultado de la potencia del pedal. Para las personas que viven, trabajan o estudian en Copenhague, esa proporción alcanza el 62%. Todos los días, los ciclistas de Copenhague recorrieron un total de 1.4 millones de kilómetros.

Debido a la importancia que tiene la bicicleta en la vida diaria del entorno danés, no se podía descartar que un atleta originario de este país diera la sorpresa en el mayor evento de ciclismo deportivo que hay sobre la Tierra: el Tour de France. Tuvieron que pasar 26 años para que Dinamarca volviera a tener un campeón, pero esta vez lo ha hecho con todo el respaldo de su sociedad ciclista.

Su nombre es Jonas Vingegaard Rasmussen, un joven de 25 años nacido en el pequeño pueblo danés de Hillerslev, ubicado a 422 kilómetros de la capital, Copenhague. Sin embargo, allí también se vive la tradición de las bicicletas, que sirven como uno de los principales medios de transporte para la actividad número uno del desarrollo económico y comercial, que es la pesca.

Vingegaard trabajaba como empacador de una fábrica de pescados hasta hace apenas cinco años, mientras compaginaba su tiempo con sus comienzos como ciclista profesional. Se sintió atraído por esta actividad deportiva desde que era un niño y veía a los corredores del Tour de France, por lo que al momento de crecer no descartó esa opción como su camino y hoy está escribiendo la segunda historia de éxito para Dinamarca.

“Jonas pasaba su tiempo al frente del Tour y nos pidió que fuéramos a Francia al año siguiente, a escalar los mismos puertos que Alberto Contador”, cuentan sus padres, Claus y Karina, quienes acudieron al Alpe d’Huez en la edición 2022 del Tour de France para ver a su hijo ascender la mítica cima con el maillot amarillo que no soltó en el último fin de semana.

La hazaña se concretó este 24 de julio durante la última etapa: Vingegaard, vestido en la indumentaria del equipo Jumbo-Visma, se impuso al esloveno Tadej Pogacar, quien había sido dos veces campeón en los más recientes años, por un margen de tres minutos y 34 segundos. Fue una victoria con sabor a revancha, pues el año pasado Vingegaard terminó segundo detrás del propio Pogacar.

De esta forma, el equipo Jumbo-Visma consiguió su primer campeonato del Tour, con una impresionante victoria en seis etapas, lo cual magnificó aún más la historia de Vingegaard. A nivel individual, el danés fue el ganador de las etapas 11 y 18, lo que le sirvió para refrendar el título que en 1996 había conseguido su compatriota Riis.

De niño, Vingegaard prefería jugar handball y futbol, siendo un ávido fanático del Liverpool FC, pero con su cuerpo esbelto y las ventosas llanuras de Dinamarca, sus asombrosas habilidades para escalar aún no se habían revelado. Se unió a Colo-Quick, un equipo del Tour continental, a los 19 años y trabajaba en una pescadería por las mañanas antes de entrenar. “Tenía que levantarme temprano, pero me dio algo que hacer y no estaba seguro de convertirme en ciclista profesional”, decía Vingegaard.

Vingegaard se unió a Jumbo-Visma en 2019, donde dice que “aprendí a andar en bicicleta”. Saltó a la fama en el Tour de France el año pasado, donde pasó desapercibido y de repente se encontró líder del equipo cuando Primoz Roglic se estrelló y terminó segundo. Tímido y retraído, rechaza casi todos los compromisos televisivos y prefiere delegar a Trine Hansen, su esposa, el papel para encabezar la imagen familiar mientras él continúa con el ciclismo.

Él le agradece implacablemente cuando lo entrevistan, hablando de que “mis dos niñas en casa (incluyendo a su hija, Frida)” son las rocas de su vida.

Gracias a este triunfo, pero también al segundo lugar obtenido en 2021 por parte de Vingegaard, Dinamarca cuenta ahora en su historial con cinco ciclistas que han finalizado en el Top 10 del Tour de France al menos en una ocasión: Bjarne Riis (campeón en 1996, tercero en 1995, quinto en 1993 y séptimo en 1997), Jonas Vingegaard (campeón en 2022 y segundo en 2021), Leif Mortensen (sexto en 1971), Jakob Fuglsang (séptimo en 2013) y Michael Rasmussen (séptimo en 2005).