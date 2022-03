La presencia de mujeres en el sindicalismo mexicano aún mantiene un déficit y en la estructura organizacional de los sindicatos apenas es del 20%; si bien la reforma laboral de 2019 consideró varios aspectos para equilibrar la participación más activa, todavía tiene tareas pendientes, incluso en los estatutos.

Así lo expresó Inés Gómez, coordinadora del Diálogo Sindical y de Género de la Fundación Friedrich Ebert, respecto al déficit sindical de género que existe en el país, en donde aspectos como la falta de presencia de mujeres en el Comité Ejecutivo de los sindicatos es evidente; así como en las comisiones negociadoras de los contratos colectivos, e incluso los estatutos sindicales no son inclusivos.

“Hay una violencia política de género en los sindicatos, el cual tiene que ver con un déficit de género por la falta de representación en el comité ejecutivo en la comisión de negociación colectiva, tanto salarial como contractual, así como en la agenda de género que a veces es inexistente o no está planteada como se debe en los estatutos y reglamentos”, explicó Gómez.

Aún cuando la reforma a la Ley Federal del Trabajo integró 18 cambios para lograr la igualdad y la participación de mujeres, es evidente que aún hacen falta ajustes y supervisión respecto a cómo se da cumplimiento, y ello, dijo, corresponde realizarlo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero también a las organizaciones sindicales.

Datos de la STPS apuntan que sólo 8.67% del total de organizaciones gremiales tienen secretarías generales encabezadas por mujeres. Ellas tienen presencia en 275 secretarías generales de sindicatos, en 39 secretarías generales de federaciones y una secretaría general en confederación. Su elección ha variado en los últimos años, así, pasaron de tres mujeres electas en 2010, a 27 el año en el 2021.

Solo en 25 estados hay presencia de mujeres líderes de sindicatos, destacando la Ciudad de México, con 173 secretarías generales, seguido del Estado de México, con 44.

Proporcionalidad, no paridad

La experta en temas sindicales y de mujeres, expuso que ha habido mucha confusión respecto a cómo se tiene que dar una mayor presencia de mujeres en el sindicalismo, y destacó que se trata de hablar de proporcionalidad y no de paridad, pues ello dependerá del sector económico.

“Hay muchísima confusión respecto a qué es proporcionalidad de género, muchas personas en los sindicatos o consultas que nos hacen, consideran que hablamos de paridad y no, se trata de proporcionalidad; por ejemplo, en el Sindicato de Maestros (SNTE) la mayoría son mujeres pero, no obstante, en el Comité Ejecutivo y en las Comisiones Negociadoras no se refleja ese 70% mujeres y 30% hombres que hay en el sector”, explicó.

En contraste, hay sectores como el automotriz en donde la participación de trabajadores es mayoritaria es de hombres; entonces, aquí se entiende que se invierta el 70-30; y haya mayor participación de hombres en los cargos directivos; pero esta garantía que ahora da la ley es de suma importancia, porque el mundo del trabajo se reconvirtió; pero la situación en los sindicatos aún no se ve un cambio”.

En ese sentido, destacó que “no bastan los cambios legales, si no vamos a una real implementación”, por lo que, a casi tres años de la reforma laboral, es indispensable que haya supervisión.

“Cómo el Centro Federal Laboral toma las medidas necesarias; cómo revisar que se cumplan (la participación de las mujeres) desde la convocatoria de la elección de la directiva necesitamos saber eso. Qué hace el sindicato para lograr la igualdad de género; la reforma laboral puede ser una promesa sino la reforma laboral no se conoce, no se difunde y no hace suyos esos cambios”, destacó.

pilar.martinez@eleconomista.mx