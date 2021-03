La participación del comercio electrónico en el comercio minorista mundial subió de 14% en 2019 a 17% en 2020, informó este lunes la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

A medida que los bloqueos se convirtieron en la nueva normalidad, las empresas y los consumidores se “digitalizaron” cada vez más, proporcionando más compras de bienes y servicios en línea.

En esta tendencia a la alza, las empresas con una presencia en línea establecida han estado mejor equipadas para aprovechar esto, junto con las empresas tradicionales que han sido lo suficientemente ágiles y han tenido recursos suficientes para actualizar su marketing y ventas en línea.

La importancia creciente y el rápido crecimiento del comercio electrónico en la actividad económica mundial son evidentes, independientemente de las variaciones de definición entre los diferentes analistas.

Antes del Covid-19, eMarketer pronosticó que el comercio minorista mundial se expandiría 4.4%, hasta 26,460 billones de dólares durante 2020, mientras que el comercio electrónico crecería 18.4% hasta 4,105 dólares, esto es 15.5% del valor minorista total.

A la luz de la pandemia, la empresa ha reducido estas estimaciones de crecimiento minorista en 10 y 2%, respectivamente, y el comercio electrónico, por lo tanto, ha tenido una participación más alta en el comercio minorista total.

Las medidas tomadas para controlar la infección, incluidos los controles de movimiento y la ansiedad del público sobre la interacción social, han incrementado la demanda de servicios digitales y compras en línea, lo que ha llevado a más personas a hacer uso de los canales digitales que antes. También ha habido un crecimiento significativo en el uso de mecanismos de pago digitales.

Para la UNCTAD, es probable que una parte sustancial del crecimiento resultante del comercio electrónico sea permanente.

Por lo tanto, la pandemia ha fortalecido los argumentos para que los gobiernos y las empresas desarrollen sus capacidades para administrar el comercio electrónico y su presencia en los mercados de comercio electrónico.

También eMarketer estima que la participación del comercio electrónico en el comercio minorista mundial aumentó de 10.4% en 2017 a 14.1% en 2019.

A la vez, de acuerdo con la UNCTAD, se proyecta que el sector del comercio electrónico del sudeste asiático (el más grande y dinámico) se ha multiplicado por seis entre 2015 y 2019, alcanzando los 38,000 millones de dólares en valor, y se espera que tenga un valor de 150,000 millones para 2025.

Por último, la UNCTAD recomienda que los esfuerzos para abordar estas barreras, a través de un enfoque integral que involucre tanto a los gobiernos como a las empresas, ayudarán a aprovechar los beneficios del comercio electrónico y mitigar los problemas potenciales.

Tales esfuerzos requieren compromiso por parte de los gobiernos, participación de las empresas y recursos para apoyar el desarrollo de infraestructura y habilidades, la reforma regulatoria y la reestructuración y reorientación de los modelos comerciales.

Estos y otros hallazgos se muestran en un nuevo informe, Covid-19 and E-Commerce: A Global Review, elaborado por la UNCTAD y por eTrade for all.