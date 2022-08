Para Tetra Pak, todo comienza en el bosque

México es uno de los 10 países con mayor superficie de bosques primarios y donde se registran todos los tipos de vegetación natural conocidos, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor). A diferencia de los bosques secundarios donde la mano del hombre intervino para crearlos o alterarlos, decir bosques primarios se refiere a la superficie terrestre que constituye un gran reservorio de genes, mantiene la mayor biodiversidad y variedad de ecosistemas, es hábitat de pueblos y comunidades indígenas, reúne belleza paisajística, regula el clima, realiza una acción depuradora y es una verdadera farmacia natural.

La importancia de los bosques radica en los componentes y procesos que integran a los ecosistemas ya que proporcionan múltiples beneficios al ambiente, la fauna y la sociedad, al ayudar a regular el clima, amortiguar el impacto de los fenómenos naturales, mantener la provisión de agua en calidad y cantidad, generar oxígeno, controlar la erosión, conservar y recuperar el suelo, coadyuvar en la captura de carbono, en asimilación de diversos contaminantes, además de ser fuente importante de materias primas.

Si bien los bosques han sido resguardados por autoridades federales y locales, la comunidad es clave para la reserva y conservación de estos lugares quienes han sido apoyados por organizaciones de la Sociedad civil para fomentar el manejo responsable de estos lugares, tal es el caso de Forest Stewardship Council (FSC) una ONG internacional que nació en México en 1994 con el objetivo de promover el manejo responsable de bosques y selvas del mundo a través de una certificación, es decir, una herramienta basada en mercado que permita diferenciar los productos de origen responsable de otros que pudieran tener prácticas irresponsables con los bosques o la gente que labora en éstos.

“En México tenemos 1.38 millones de hectáreas certificadas, de las cuales más del 90% son de ejidos y comunidades; 106 certificados de manejo forestal y 211 certificaciones de cadenas de custodia, siendo el estado de Durango donde más hectáreas certificadas se tienen con alrededor de 700,000, seguido de Chihuahua con unas 400,000 hectáreas”, comentó en entrevista Tania Caro, coordinadora de desarrollo de negocios de FSC México.

Entre los beneficios de obtener una certificación por FSC se encuentra una que involucra al sector privado, y es que los bosques certificados tienen acceso privilegiado para colaborar con grandes empresas al consumir sus materias primas, ya que tienen la garantía y credibilidad de que sus procesos son realizados de manera correcta.

Una de estas empresas responsables y preocupadas por el impacto que generan sus operaciones al medio ambiente es Tetra Pak, compañía sueca con presencia en México desde hace 60 años que diseña y produce soluciones de envasado de cartón y procesamiento para la industria alimentaria. Tetra Pak usa el cartón como materia prima principal, siendo el 72% de su contenido proveniente de fuentes renovables, el resto es polietileno y aluminio y busca que además de tener un menor impacto posible desde que se crea el papel a través de bosques impulsa que no solamente sea materia prima para el momento, sino que pueda subsistir y que futuras generaciones tengan acceso a esta materia prima.

“La globalización nos ha llevado a que estemos haciendo en México un manejo forestal sustentable. El proceso por el que se obtiene la celulosa, con la que se hace el cartón proviene de bosques sustentables y FSC ayuda a que en lugar de disminuir la población de bosques se incremente la cantidad de árboles y se cuiden las especies nativas para que no se dañe el ecosistema, generando mayor captación de CO2 y manteniendo un círculo virtuoso”, destacó Alfredo Román, Gerente de Sostenibilidad de Tetra Pak.

Beneficios

Entre los beneficios que la compañía ha registrado al utilizar materia prima certificada por FSC, destacan que en el rubro ambiental se contribuye a un mayor manejo responsable de los bosques, en el ámbito de negocio hace que éste sea sustentable en el tiempo, debido a que al manejar adecuadamente los recursos se asegura que exista materia prima en el futuro y en el aspecto social, es que tener un bosque sustentable implica economía alrededor del recurso forestal, lo que genera recursos duraderos.

Cabe destacar que como parte de su estrategia de sostenibilidad, y como parte de los cambios y presiones hacia el sector industrial para minimizar el impacto ambiental, el envase de Tetra Pak tiene muchas características que lo hacen que tenga menor huella de carbono desde su distribución ya que el producto envasado por ejemplo no requiere refrigeración, lo que provoca que se dejen de generar emisiones al ambiente por no usar energía para conservar el producto, además de que en la línea de producción no usan agua en la fabricación del envase, factor relevante en México, que tiene un alto déficit de recurso hídrico.

Metas

Dentro de las metas de Tetra Pak existe la de entregar a 10 años, un envase 100% de origen renovable con la sustitución del polietileno por polímeros y aluminio a través de diferentes mecanismo o materiales que den las propiedades mecánicas de inocuidad para mantener los alimentos con la seguridad alimentaria que se requiere, mientras a nivel operaciones consideran que todas plantas tengan uso de energía renovable. En el rubro de reciclaje, la compañía prevé llegar a 40% de envases a nivel mundial, en México actualmente se encuentra al 31.7%, el equivalente a 46,800 toneladas recicladas el año pasado.

“Con respecto a nuestro retos, esperamos poder construir cadenas de valor para incrementar el reciclaje, está claro que no es algo que la compañía pueda controlar, pero trabajando de la mano con el sector privado y gobiernos bajo condiciones de manejo de residuos en el país, estamos seguros que se incrementará esta práctica”, agregó Alfredo Román.

Finalmente, el vocero destaca que la sostenibilidad es pieza fundamental para el desarrollo de la compañía, aplicando sus políticas y lineamientos de manera homogénea en todos los países donde tiene presencia, siendo imparcial incluso en aquellos mercados donde las legislaciones no son tan estrictas para minimizar el impacto ambiental.

Bosque sustentable en San Gerónimo Zacapexco

En el Estado de México se ubica el Barrio San Jeronimo Zacapexco, situado dentro de la localidad de Villa del Carbón, perteneciente al municipio del mismo nombre, esta comunidad es ejemplo de cómo se logra un manejo forestal sustentable en el bosque.

El pueblo tiene alrededor de 6,000 habitantes, 14 comunidades y 1,092 comuneros, quienes son regidos por una mesa directiva y un consejo comunal, que tiene una administración por tres años.

Al interior de esta administración existe un equipo, de entre 180 y 200 personas, encargado del bosque, desde que se siembra el árbol, hasta que se corta y se reinicia el ciclo dándole un manejo sostenible, impulsando la reforestación y evitando la tala indiscriminada.

Dentro de este bosque, FSC ha certificado 6,552 hectáreas, donde se genera madera y carbón, mismos que son comercializados a madererías y restaurantes o tiendas de conveniencia, pero además el principal atractivo turístico es la Presa del Llano, que genera entre 15 y 20 empleos directos, y temporales que ascienden hasta a 40.

La presa brinda servicios ecoturísticos desde 2003 implementando diversas atracciones como uso de lanchas, cabañas, tirolesa y cabañas, recientemente está más abierta a público general y no solo a visitantes de zonas aledañas, siendo así que en 2017 recibieron 90,000 visitas.

Los beneficios para esta comunidad al haber obtenido la certificación FSC radican en una mejor organización, la mejoría de procesos, documentar actividades y equilibrar la parte social y ambiental con la parte económica, así como lograr un turismo responsable.

Desde esta comunidad, FSC y Tetra Pak hacen un llamado a los consumidores a usar materias primas que sean obtenidas de forma responsable para que los procesos dentro de las compañías que aun no utilizan recursos de esta forma se alineen y exista una mejora en los productos que utilizamos día con día.

viridiana.diaz@eleconomista.mx