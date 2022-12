Panel energético en el T-MEC es altamente probable: Kenneth Smith

El establecimiento de un panel energético en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es “altamente probable”, proyectó Kenneth Smith, socio del despacho AGON y Ex-Jefe de la Negociación Técnica para TMEC en la Secretaría de Economía.

Su posición es completamente opuesta a la perspectiva de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien confía en llegar a un arreglo en la parte de consultas de este proceso controversial.

El 20 de julio de 2022, Estados Unidos solicitó consultas con México bajo el capítulo de Solución de Controversias del T-MEC, argumentando que varias políticas energéticas de México violan a este acuerdo, favorecen a Pemex y la CFE y afectan negativamente a las empresas estadounidenses que operan en México y a la energía producida en Estados Unidos. Luego Canadá presentó su propia solicitud.

“Hay una serie de violaciones que ya están sucediendo en este momento. Respondiendo al tema que había señalado la secretaria Buenrostro de que la Ley de la Industria Eléctrica no está en vigor y no hay ningún elemento por parte de Estados Unidos, es incorrecto”, contradijo Smith, al participar en el XXXVIII Congreso del Comercio Exterior Mexicano.

“La Ley está en el Poder Judicial, frenada por los amparos que se han presentado, que se están desahogando; pero ya el gobierno de México ha señalado claramente que va a implementar la Ley, y además ya hay acciones que ha tomado el gobierno para cerrar estas terminales marítimas, para suspender permisos de generación, que ya representan violaciones del tratado”, agregó Smith.

El 8 de noviembre pasado, Buenrostro destacó que México y Estados Unidos impulsan una solución rápida sobre su controversia energética con el objetivo de fortalecer la atracción de inversiones de 470 empresas estadounidenses que quieren relocalizarse de Asia al subcontinente norteamericano.

“Que lleguemos a un acuerdo o que haya una comprensión en ese momento también va a ser importante, porque se destrabarán muchas decisiones para venir la inversión aquí, a México, que es algo que les apura a ellos y nos apura a nosotros”, dijo Buenrostro en aquel día durante una comparecencia en el Senado.

Buenrostro se mostró entonces confiada en que se llegará a una solución en la etapa de consultas en esta controversia, argumentando que la mayor parte de cuestiones por las que se inconformaron Estados Unidos y Canadá tienen que ver con la falta de transparencia sobre trámites y gestiones en el sector energético, mientras que los cambios legales impugnados, de la Ley de Energía de 2021, fueron suspendidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En este momento, como se está aplicando la Ley del 2014, digamos que cuando a ellos les quede claro, se puede decir que no hay tema de discusión, como dicen los abogados, no hay litis, no hay nada que discutir, porque no hay Ley de 2021, sino hay Ley de 2014, y para eso lo único que ellos quieren es transparencia, porque saben y comprenden que primero norma a cualquier Estado, a cualquier país, la Constitución”, dijo Buenrostro.

Smith formó parte del equipo gubernamental mexicano que negoció el T-MEC, el cual entró en vigor en julio de 2020 y sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente previamente desde 1994.

Buenrostro se desempeñó como jefa del SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde enero de 2020 hasta el 7 de octubre pasado, cuando se le asignó el cargo de Secretaria de Economía.

“Lo que puede suceder es que Estados Unidos, con el ofrecimiento que le hizo a México de -junto con Canadá- crear una plataforma de atracción de inversión de los sectores del futuro, pero basada en una transición de energía renovables por parte de los tres países, eso le da una posibilidad de salvar cara al presidente (Andrés Manuel) López Obrador, y en el marco de la reunión de líderes (a celebrarse aparentemente el 9 de enero próximo) señalar la intención de sí hacer modificaciones a su política energética, no porque Estados Unidos lo está obligando en un panel, sino porque esto conviene a la competitividad futura de país”, planteó Smith.

Pero en seguida, en el mismo evento, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Smith conjeturó: “Ese sería un escenario ideal. Francamente, creo que es muy poco probable de que lleguemos a eso y es altamente probable de que sí lleguemos a un panel”.