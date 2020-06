El poder judicial falló a favor de 17 empresas de energía renovable al otorgar la suspensión temporal contra el Acuerdo para mantener la confiabilidad de la red durante la contingencia por el Covid-19 del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

De acuerdo con Bloomberg, un tribunal eximió temporalmente a 17 compañías el lunes de las regulaciones que muchos vieron como un ataque a la industria, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas porque la decisión aún no es pública. De igual manera, no identificaron las empresas que obtuvieron estas resoluciones favorables.

El gobierno ha dicho que las medidas fueron diseñadas para dar más autoridad a la empresa de servicios públicos del estado y proteger la estabilidad de la red nacional de los flujos de energía irregulares producidos por los proyectos de energía renovable.

Los críticos dijeron que las medidas limitan la competencia de la empresa estatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Secretaría de Energía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La última ronda de suspensiones se aplica a las medidas presentadas por el Ministerio de Energía del país, que fueron aceleradas por las preocupaciones del regulador y la industria en mayo. Las medidas habrían permitido al ministerio imponer una serie de limitaciones y pruebas en nuevos proyectos solares y eólicos, y le habrían dado al Centro Nacional para el Control de Energía (Cenace) el poder de rechazar nuevas solicitudes de estudios de plantas.

El 18 de mayo, el primer juzgado de distrito en materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México otorgó suspensiones similares a 23 proyectos de firmas como la italiana Enel, la francesa Engie y la española Elecnor, lo que les permitió seguir adelante con los proyectos a pesar de los planes de los reguladores de suspender indefinidamente las pruebas requeridas.

[email protected]