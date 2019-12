Monopoly, el juego de mesa número 1 en el mundo, se diversifica en México y extiende su portafolio de productos. Para llegar a todos los fans y consumidores desarrollaron productos innovadores en conjunto con socios estratégicos, como tenis, gorras y mochilas desarrollados en colaboración con K-Swiss, así lo reveló Luis Martínez, director de Marketing Hasbro México, en entrevista con El Economista.

“Monopoly es de todo Hasbro que tiene una guía de estilo de vida más completo de todas las marcas y creo que no lo habíamos explotado tanto en México. Así que en el aniversario 85 del juego, queríamos llevarlo al siguiente nivel. Es una marca muy consolidada, con mucho crecimiento y que se ha dedicado a innovar en capitalizar las tendencias”, dijo Martínez.

Explicó que ahora Mr. Monopoly es más que un juego de mesa, "cuenta con una serie, con diferentes modelos de trajes de baño y playeras de Hustle, libretas con Moleskine, así como pijamas de E-fashion y ha sido un éxito ya que tanto los niños como los jóvenes y de todas las edades les gusta identificarse con una figura de alto nivel”.

Mr. Monopoly, originario de Atlantic City, es considerado uno de los personajes más ricos del mundo, caracterizado por tener un estilo de vida único, ser un fanático de la diversión, tener una pasión por los negocios y una habilidad natural para conocer el valor de todas las cosas.

“Lo que queremos es que siga evolucionando el concepto de Monopoly para llevar las experiencias premium. Todo lo que capitalizamos en tendencias con propiedades como: Game of Thrones o Stranger Things, lo que tiene un entretenimiento muy trendy causando tendencia nos ayuda con los Monopolys. Aunque el juego que sigue siendo el de mayor venta es el clásico”, dijo Luis Martínez, director de Marketing Hasbro México.

Hasbro lanzó al mercado el juego de mesa en sus diferentes ediciones especiales como: Monopoly Marvel 80 Aniversario, Monopoly Frozen, Monopoly Star Wars, Monopoly Pizza, Monopoly Stranger Things, Ms. Monopoly y Monopoly Neón, entre otros. La empresa busca aumentar sus ventas a través de los juegos de mesas y los demás productos.

Luis Martínez mencionó que la aceptación de los productos ha sido avasalladora y cumple con el modelo de diversificación que busca crear las mejores experiencias. “Hasbro es una compañía global de juegos y entretenimiento dedicada a crear las mejores experiencias de juegos del mundo. Desde juguetes y juegos hasta programas de televisión, películas, juegos digitales y productos de consumo, Hasbro ofrece diferentes productos para que el público experimente sus marcas icónicas, como Nerf, My Little Pony, Transformers, Play-Doh, Monopoly, Baby Alive, Magic: The Gathering y Power Rangers, así como las principales marcas asociadas”.

También a través de sus marcas de entretenimiento, Allspark Pictures y Allspark Animation, la compañía está construyendo sus marcas a nivel mundial a través de una gran narración y contenido en todas las pantallas.

Hasbro cotiza en el mercado tecnológico del Nasdaq, con una clave de pizarra “HAS” y tiene un valor de mercado de 14,293.61 millones de dólares. Durante las últimas 52 semanas, el precio de la acción ha oscilado entre los 76.84 y los 126.87 dólares.

