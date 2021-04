Los pequeños cambios hacen grandes diferencias y para cuidar nuestro planeta las prácticas cotidianas como utilizar empaques reciclables y compostables puede reducir nuestro impacto en su deterioro.

Ante ello Uber Eats fue la primera aplicación de entrega de comida a domicilio en unirse al movimiento para la reducción de plásticos en América Latina haciendo alianzas con proveedores y restaurantes enfocadas en disminuir el número de pedidos que incluyen utensilios de plástico en toda la región.

Junto a la marca Entelequia, Uber Eats es el intermediario para brindar a los restaurantes de su plataforma opciones más accesibles para reemplazar los envases tradicionales de plástico de un solo uso por biodegradables.

Estos envases están confeccionados a base de fécula de maíz, caña de azúcar, aguacate, almidón de maíz (PLA) y paja de trigo y muchos de ellos incluso pueden regresar a la tierra.

El modelo de negocio de envíos sustentables del que Uber se apoya es el del restaurante Mora Mora, quien se basa en la alimentación a base de plantas (flexitarianismo) cuyos máximos exponentes en el mundo están en California, Nueva York y Londres.

En entrevista con El Economista, Daniel Navas, director y cofundador del restaurante Mora Mora, explicó que eliminar los desechables de los envíos solo es el primer paso de una larga carrera para cuidar el planeta a través de un consumo responsable.

Daniel Nava aseguró que el impulso de Uber Eats a los restauranteros es primordial, pues en costos, uno o dos pesos hacen la diferencia y esta acción los acerca más hacia una economía circular y no generar residuos. También para amortiguar el impacto que todo comercio produce, su restaurante invierte en agricultura regenerativa y recientemente, por el Día de la Tierra, se unió con Disney en la campaña "Team up for the planet" para eliminar desechables.

