México impondrá a partir de este martes una cuota antidumping de 21% a las importaciones de torres de viento originarias de China.

La resolución final de la investigación fue publicada por la Secretaría de Economía este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De enero a julio de 2020, México importó torres de viento por un valor de 223 millones de dólares, con una participación de 59.6% de las provenientes de China.

Se fijó como periodo investigado el comprendido del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018, y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2018.

Precisamente en 2018, México registró un récord tanto en las importaciones totales, como en las de China, de torres de viento, por 1,069 millones y 633 millones de dólares, respectivamente.

El caso comenzó el 3 de diciembre de 2018, cuando las empresas Arcosa Industries de México y Speco Wind Power solicitaron el inicio de la investigación administrativa por prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, sobre las importaciones de torres de viento originarias de China), independientemente del país de procedencia.

Una torre de viento es una estructura de soporte en forma cónica hueca de acero estructural de alta resistencia a la cedencia, conformada por secciones de placa de acero rolada y soldada, unidas por bridas en los extremos de cada sección sobre la que se coloca el sistema de aerogeneración.

Las torres de viento se fabrican en secciones. Una sección consiste en múltiples placas de acero enrolladas en formas cilíndricas o cónicas y soldadas juntas (o unidas de otro modo) para formar una carcasa de acero, independientemente del revestimiento, acabado, pintura, tratamiento o método de fabricación.

Normalmente se requieren de varias secciones para formar una torre de viento completa. De la unión entre secciones se logra la altura deseada, la cual varía según el lugar, zona o región donde se vaya a construir el parque eólico y de la potencia de energía que se pretenda generar. Las secciones que conforman la torre se incluyen en la cobertura del producto objeto de investigación.

No forman parte del producto objeto de investigación el aerogenerador, nacelle (caja que acoge la multiplicadora, el generador eléctrico y los sistemas de control, orientación y freno) y las palas del rotor, independientemente de si están o no unidas a la torre de viento, así como los componentes internos o externos que no están unidos a las torres de viento o secciones de las mismas.

