México y Canadá ganarán el panel de controversias en materia de reglas de origen del sector automotriz a Estados Unidos en junio próximo, cuando se dé a conocer el fallo y sea ratificada la existencia de la regla de facilidad en el valor de contenido regional en la fabricación de un vehículo, confió Alberto Bustamante, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

La discrepancia entre Estados Unidos y sus dos socios tiene que ver con la forma de contabilizar el valor de contenido regional (VCR) de los vehículos automotores que se producen en la región de América del Norte para exportarse dentro de esta misma.

El VCR mide el porcentaje de piezas producidas en la región que contiene un vehículo producido, ya sea en México, Estados Unidos y Canadá y del cumplimiento o no del VCR acordado en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), depende que ese vehículo goce de las preferencias arancelarias del tratado.

El VCR vigente en el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era de 62.5% y para el T-MEC se acordó elevarlo de forma gradual hasta 75% para partes esenciales, esto es, motor, chasis y carrocería, eje, suspensión, sistema de dirección y batería.

El T-MEC entró en vigor el 01 de julio del 2020 con un VCR de 66%, que se elevó a 69% este año. El cumplimiento de la tasa de 75% será obligatorio a partir del 01 de julio del 2023.

Sobre la contabilización del VCR de un vehículo, México y Canadá argumentan que, una vez que una parte esencial cumple con el 75% acordado, esta debe considerarse como totalmente originaria (100%) para efectos del cálculo del VCR de la unidad, regla que se conoce como de “facilidad” o Roll up, y que quedó especificada en el texto del T-MEC, dijo Bustamante.

Estados Unidos, por el contrario, considera que para efectos del cálculo del VCR del vehículo deberá tomarse el VCR específico de cada parte esencial, sin posibilidad de considerar al componente como 100% originario.

Al participar en el panel Vinculación de proveedores para el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC, el director de la INA aseguró: “Sí vamos a ganar ese panel, porque está bajo el acuerdo (T-MEC). Esto está en textos de T-MEC. Esto, no es invención ni de Canadá ni de México, simplemente Estados Unidos lo desconoció porque dice que es Estados Unidos y puede hacer lo que quiera y lo desconoció”.

Ante empresarios y proveedores de la industria automotriz, Alberto Bustamante insistió en que la regla es un beneficio del T-MEC, sin EU está en la necedad de que las baterías de litio tengan el 75% del contenido regional (esto es que estén hechas con materia prima y en la región), así como el motor y el resto de las partes esenciales.

“Si tenemos 7 Core Parts y las vamos a multiplicar por 75%, nos va a dar un número que es 525% de Valor de Contenido Regional. El roll up dice si ya cumpliste, vas a tener 100% hasta sumar 700%. Es promediar. Es la regla de facilidad. Ahora, si un motor lo traigo semiterminado de Alemania, porque es para un auto premium y turbo que en México no puedo poner una fábrica de motor, porque para que sea rentable necesito 6,000 motores. Entonces se venden poco y los números no, nos da para poner una planta en la región, por eso se importa”, mencionó el presidente de INA.

Abundó: si se compra al 75%, pero si cumplo con transmisión de 100%, chasis 100%, ejes 100%, sistemas de dirección, a excepción de baterías de litio, y tengo 525%, pero me dicen que debe ser 75%, voy a utilizar la regla del roll up y me promedia, y eso me pasa del 75 a 100%. “Esa regla dice no me importa cómo hagas tus porcentajes, tú me tienes que dar 525% de VCR”.

¿Qué es el VCR?

• El VCR mide el porcentaje de piezas producidas en la región que contiene un vehículo ensamblado en América del Norte.

• Del cumplimiento o no del VCR acordado en el T-MEC, depende que ese vehículo goce de las preferencias arancelarias del tratado.

• El VCR vigente en el TLCAN era de 62.5% y para el T-MEC se acordó elevarlo de forma gradual hasta 75% para partes esenciales, esto es, motor, chasis y carrocería, eje, suspensión, sistema de dirección y batería.

• Sobre la contabilización del VCR de un vehículo, México argumenta que, una vez que una parte esencial cumple con el 75% acordado, esta debe considerarse como totalmente originaria (100%) para efectos del cálculo del VCR de la unidad.

• EU, por el contrario, considera que para efectos del cálculo del VCR del vehículo deberá tomarse el VCR específico de cada parte esencial, sin posibilidad de considerar al componente como 100% originario.

