La juventud en México enfrenta un problema de oportunidades de empleo, al igual que las demás naciones miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú).

Ante esta situación los países tienen en la ventana de demográfica una oportunidad para detonar el crecimiento de la región. Por ello, la actual administración invierte como nunca en el desarrollo de los jóvenes, dijo Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y previsión Social.

“El gobierno de México está apostando como nunca en la historia por sacar adelante a sus jóvenes. Basta decir que uno de sus programas prioritarios es Jóvenes Construyendo el Futuro. La razón por la que hay millones de jóvenes en este país que no estudian y no trabajan no es porque sean flojos, sino porque no hay alternativas o porque donde tocan las puertas les piden experiencia profesional y cómo van a tener esa experiencia si no habían tenido una primera oportunidad”.

Durante la inauguración del IV Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, promovida por Nestlé, Alcalde Luján también destacó las becas Benito Juárez con las que se busca garantizar que más de 3 millones de jóvenes permanezcan en la escuela y la creación de las universidades del Bienestar, para mejorar el acceso a la educación superior enfocada en las necesidades de las regiones donde viven los estudiantes.

“La gran apuesta por los jóvenes es garantizar el derecho al estudio y al trabajo en sus lugares de origen. Sólo con crecimiento inclusivo puede haber justicia y puede haber bienestar”.

Por otra parte, Laurent Freixe, CEO de Nestlé para las Américas, puntualizó que para tener un mayor impacto en la empleabilidad de los jóvenes se requiere la participación de todos los sectores de la sociedad y colocar en la agenda de trabajo la inserción laboral juvenil.

Freixe reafirmó el compromiso de la organización para 2030 de tener a 10 millones de jóvenes alrededor del mundo insertados en el mercado laboral.

En tanto, el presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, Valentín Díez Morón reafirmó el compromiso de la organización de trabajar con los gobiernos de los cuatro países (México, Chile, Colombia y Perú) en la mejoría de la empleabilidad juvenil.

En su intervención el embajador Mauro Moruzzi, de la Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación de Suiza destacó que México ha implementado programas ambiciosos en favor del desarrollo de la juventud como el Modelo Mexicano de Formación Dual y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Mauro Moruzzi compartió la experiencia de Suiza con la formación técnica y universitaria, las cuales son equivalentes ante su constitución. Sólo el 20% de los jóvenes suizos tiene educación universitaria, el resto ha elegido la formación técnica a través del modelo dual.

Sin embargo, este país europeo también enfrenta retos con la digitalización y la transformación de los puestos de trabajo. “Por eso estamos en constante comunicación con las empresas para crear currícula”, dijo Moruzzi.