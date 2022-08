México, EU y Canadá considerarían extender periodo de consulta energética para evitar panel: CCE

Las Consultas sobre el análisis de política energética mexicana podría considerar un plazo adicional a los 75 días acordados bajo el T-MEC, si es que México, Estados Unidos y Canadá logran un acuerdo para evitar llegar a la instalación de un panel de controversias, “que resultaría muy costoso para todos”, informó Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no nos vamos a pelear con Estados Unidos”, así que “vamos a apostarle a que (las denuncias hechas por Estados Unidos y Canadá en materia energética) lo vamos a resolver dentro del periodo de consultas”, confió el dirigente empresarial.

En el marco del evento Cultura de la legalidad, factor clave para la sostenibilidad de las empresas, en el que se firmó un Convenio de Colaboración entre el CCE y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), el representante empresarial de México expresó: “estamos muy positivos, para eso fue el instrumento de las consultas, que en las consultas puedan los gobiernos aclarar cualquier cosa”.

Precisó, “tenemos 75 días, pero luego también hay otro margen, si no llegáramos. Esperemos que en esos 75 días se resuelvan, pero si no también, si los gobiernos se ponen de acuerdo una excepción de tiempo, entonces estamos esperando no llegar al panel, sería muy costoso para todos, entonces vamos apostarle a que lo vamos a resolver dentro del periodo de consultas”.

Al ser cuestionado sobre si el gobierno mexicano viola el T-MEC, el presidente del CCE respondió: “A lo mejor hay detalles, sí, pero también tiene de los tres países”. Por ejemplo, dijo, el caso de los incentivos a los autos eléctricos en Estados Unidos, primero era este violatorio, y “celebramos que el Senado y el Congreso estadounidense hayan ratificado, en que sea regional, porque tenemos que hablar hoy regionalmente. Hay un punto muy importante que va la pena subrayar, somos la economía más grande del mundo (Norteamérica”, resaltó Cervantes.