Quien insista en que el AICM no está saturado, se equivoca. No estamos bien, tenemos muchas demoras y viene una temporada alta, luego la de diciembre. IATA y otra empresa nos están ayudando con el estudio”.

Carlos Morán Moguel, director del AICM.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) está elaborando el estudio que determinará la capacidad de las pistas y de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), indicó el Ing. Carlos Morán Moguel, director del aeropuerto capitalino.

En entrevista con A21, el directivo reconoció que existe un malestar muy grande por parte de los usuarios del aeropuerto sobre todo en días y horarios pico, y ante ello se plantea, “aunque parezca una fantasía”, recuperar el lugar como el aeropuerto más puntual del mundo, en colaboración con la industria.

Hoy el máximo permisible de operaciones aéreas en el AICM es de 61 por hora, sin embargo, el 3 de marzo, la autoridad civil declaró la saturación de pasajeros de los edificios terminales, lo cual alertó a las aerolíneas de una posible reducción, se decía que de 61 a 49; Aeroméxico impugnó ante un Juez este posible reajuste, sin embargo, la IATA informó que negociaron con las autoridades mantener las 61 operaciones por el momento, para no afectar a las aerolíneas.

Morán Moguel dijo que no hay un número mágico para determinar la capacidad del número de operaciones, sin embargo urge atender la saturación. "Quien insista en que el AICM no está saturado, se equivoca. No estamos bien, tenemos muchas demoras y viene una temporada alta, luego la de diciembre. IATA y otra empresa nos están ayudando con el estudio para atender lo que sea necesario. Volver a ser un aeropuerto puntual es una prioridad", declaró.

El titular del aeródromo denunció que hay operadores que hacen uso de las plataformas sin contar con un slot, lo cual ha generado afectaciones importantes a la confiabilidad de salidas en todo el sistema, mismos que ya fueron reportados a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Al mismo tiempo dijo que hay una falta de puntualidad en el uso del slot, y más pasajeros por operación. “La puntualidad por slot está por la calle de la amargura. Estamos pidiéndole a las aerolíneas que respeten los slot que tienen”, declaró.

El aeropuerto alberga actualmente las operaciones de 42 aerolíneas (24 comerciales y 18 de carga), registra 120 mil pasajeros al día, y diariamente ocupan las terminales entre 180 y 200 mil personas.

Las demoras en el AICM retrasan por lo menos el 25% del resto del sistema aeroportuario, los aeropuertos de Monterrey y Cancún son los más afectados por causa del aeropuerto capitalino.

Actualmente, el AICM ronda las 900 operaciones al día. El 12 de julio de 2019 registró 1,299, el 17 de diciembre del mismo año hubo 1,301 operaciones y el 20 de diciembre del 2019 llegó hasta 1,309, el récord fue el 8 de agosto de 2019, con 1,311 operaciones.

Morán agregó que el tamaño de la flota hace que la estancia de los aviones en la terminal (tanto en las llegadas como en salidas) sea mayor por el desembarco, la limpieza y el embarque de pasajeros. En el aeropuerto embarca y desembarca una flota de 309 aviones compuesta por 161 Airbus (modelos A320, A321 neo y nx) 101 Boeing (B737 Max 8 y 9; B737 800 y 900; B787 8 y 9) y 47 Embraer 190.

De acuerdo con un ex jefe de operaciones de Aeroméxico, un Embraer 190 tarda 30 minutos en desembarcar y embarcar, de 35 a 40 minutos le toman a un 737, y 60 minutos a un modelo 787 que es el más grande con una capacidad de entre 250 y 290 pasajeros.

Al interior, el AICM cuenta con 4,500 cámaras, 1,266 empleados y 8,500 elementos de seguridad para contabilizar a los pasajeros; y un Centro de Control Operativo que vigila todas las operaciones en las plataformas, y calcula cuánta gente hay en una sala.

Del 2019 al 2021 el aeródromo tuvo una inversión de 3,720 millones de pesos, en el 2022 se le destinaron 824 millones y planea que sean 2,200 millones entre 2023 y 2024.