Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México el 77% de la población cuenta con la protección de alguna institución de Seguridad Social; mientras que el 23% restante recurre a sus ingresos para cubrir imprevistos al sufrir una enfermedad, y de esa cifra, sólo alrededor del 7% tiene contratada una póliza de gastos médicos.

De hecho, el costo destinado a cubrir una consulta y/o tratamiento médico es de $3,786 pesos al año en promedio, lo que representa el 9% del ingreso promedio anual, pero para las personas con menores ingresos, esta podría representar hasta 51% de su sueldo o salario, es por ello que la relevancia de los seguros médicos es cada vez mayor.

Es hasta ahora, una vez desarrollada una pandemia, que se ha generado mayor conciencia sobre posibles incidentes de salud inesperados; aún así, las cifras siguen indicando que una parte menor de la población posee seguro médico.

Hacer frente a los gastos por atención médica ante un incidente o enfermedad resulta más sencillo cuando se tiene un plan de contingencia para imprevistos y gastos de hospitalización, por medio de un seguro médico.

Sin embargo, elegir el seguro médico más conveniente puede resultar complejo, aunque para ello la tecnología entra en acción y reduce los pasos a tres simples claves. La primera está orientada a seleccionar el seguro médico más conveniente; es decir, determinar el objetivo principal a cubrir, por medio de seleccionar el mayor riesgo al que se puede enfrentar el paciente, de acuerdo con sus características y entorno.

Analizar la situación del paciente es clave y partiendo de eso se puede dar un segundo paso, enfocado en la aseguradora. Para este peldaño subsecuente, es necesario revisar que el agente de seguro médico cuente con una cédula vigente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) -en caso de acudir con un agente-.

No obstante, hoy en día la tecnología nos permite saltarnos pasos complicados y utilizar herramientas que permiten a los usuarios determinar cuál es el mejor seguro médico de manera directa. La muestra la da INTERprotección, el broker de seguros con más de 40 años de experiencia en el mercado, por medio de inter.mx su plataforma digital, con un nuevo cotizador: Médico Seguro.

Para Alonso Pallarés, Chief Digital Officer de la empresa, es muy importante quitarle lo complicado a los seguros “inter.mx ha invertido en tecnología e innovación para mejorar la experiencia de usuario, transformando la manera en la que nuestros clientes interactúan con los seguros, cada vez, de manera más fácil, dándole más confianza en ellos. Estos esfuerzos se ven materializados en Médico Seguro, en donde es posible comparar distintas opciones de productos para elegir la opción más conveniente y el mejor seguro para ti y estar protegido de una manera innovadora y disruptiva”.

Se trata de una nueva herramienta para facilitar la experiencia de sus usuarios al contratar un seguro médico en unos cuantos pasos, asesorado y acompañado en todo el proceso, en el que primero se cotiza y compara entre las mejores aseguradoras; y se determina el tipo de seguro, entre Gastos médicos preventivo, Gastos médicos mayores y Gastos médicos menores.

“A dos años del lanzamiento de la plataforma inter.mx, estrenamos el nuevo cotizador de seguro médico Médico Seguro, una herramienta que facilita al máximo la experiencia de usuario y no solo eso, además seguimos cambiando la forma de hablar sobre los seguros porque tenemos el compromiso de hacer las cosas más sencillas, no solo en nuestros productos si no también en nuestra comunicación. Queremos hacer conciencia entre los mexicanos y por eso invertimos en publicidad diferente para que de una forma fresca y divertida entiendan la importancia de estar protegidos y cada vez sea más fácil asegurarse.” Mencionó Gabriela Gutierrez, Chief Marketing Officer de inter.mx.

También brinda accesos a los costos, desde la suma asegurada con o sin deducible, el tope de coaseguro; las coberturas por padecimiento o por año; el nivel hospitalario (esencial, protegido y blindado) y los beneficios adicionales (plan dental, check up básico, emergencia en el extranjero y accidentes sin deducibles).

medicoseguro.inter.mx