Maker's Mark obtiene la Certificación de Corporación B, convirtiéndose en la destilería más grande del mundo y la primera en el famoso Bourbon Country de Kentucky en lograr la distinción, que reconoce a las empresas que trabajan para construir una economía inclusiva y sostenible. La Certificación B Corp reafirma los años de esfuerzo como líderes en la industria por parte de Maker's Mark destinados a beneficiar el bien común y señala un hito importante en la misión de conciencia ambiental de la marca: "Make Your Mark. Leave No Trace".

La destilería logró la Certificación B Corp al cumplir y superar rigurosos puntos de referencia en cinco categorías de la Evaluación de impacto B: comunidad, clientes, medio ambiente, gobernanza y trabajadores. Los esfuerzos clave reconocidos como parte de la puntuación y la certificación incluyen lo siguiente:

Maker's Mark es líder en sus prácticas ambientales dentro de la industria de las bebidas espirituosas, implementando programas innovadores en su propiedad en Star Hill Farm para preservar los recursos naturales que intervienen en la elaboración de su whisky y mejorar el mundo que lo rodea. Las iniciativas incluyen una iniciativa de cero vertederos en toda la destilería; un programa de reciclaje en el sitio que es el primero en el condado de Marion, Ky. abierto a los miembros de la comunidad; el establecimiento de un santuario de agua natural que protege la cuenca en Star Hill Farm; y la implementación de una matriz solar que alimenta el extenso complejo de almacenes Maker's Mark.

El productor de bourbon es reconocido por sus esfuerzos comunitarios y filantrópicos, habiendo invertido millones de dólares en la industria hotelera, las causas locales de Kentucky y las artes desde su fundación hace más de 65 años. En los últimos años, Maker's Mark ha actuado como socio principal de The LEE Initiative, cuyo objetivo es abordar cuestiones de igualdad y diversidad en la industria de los restaurantes. Durante la pandemia mundial de Covid-19, Maker's Mark y The LEE Initiative han trabajado juntos para alimentar a más de 1.5 millones de trabajadores de la hostelería en ciudades de Estados Unidos.

Maker's Mark se ha ganado una reputación de décadas como empleador con oportunidades laborales que superan el estándar de la industria. La empresa ofrece generosos beneficios y compensaciones, incluidos los salarios más altos de su comunidad, oportunidades de ascenso, capacitación laboral y apoyo con la matrícula para los empleados y seis meses de licencia de maternidad remunerada.

La certificación B Corp es sólo un paso que Maker's Mark está dando para reforzar su misión de conciencia ambiental: "Make Your Mark. Leave No Trace", misión enfocada en el medioambiente que combina acciones audaces y regenerativas con esfuerzos integrales para no dejar nada dañino atrás. Más allá de las iniciativas evaluadas como parte de la Certificación B Corp, Maker’s Mark ha presentado varios esfuerzos innovadores para crear un futuro más sostenible para la industria de las bebidas espirituosas, incluido el establecimiento del depósito más grande del mundo de árboles de roble blanco americano con fines de investigación, un proyecto de mapeo del genoma, el primero de su tipo, de la especie de roble blanco americano y prácticas agrícolas regenerativas para enriquecer el suelo con variedades de grano más robustas y sabrosas.

Maker’s Mark se une a más de 4,000 empresas B certificadas en todo el mundo, incluidas Patagonia, Allbirds, Burton Snowboards y Sipsmith® Gin, que cumplen con los más altos estándares verificados de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal. Con la aspiración de utilizar el poder de los negocios para abordar problemas sociales y ambientales, B Corps se certifica a través de una verificación rigurosa por parte de B Lab y se somete a verificación cada tres años. La Certificación está diseñada para ayudar a los consumidores a identificar empresas con una misión que se alinea con sus valores.