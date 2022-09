Lógica de la reforma laboral implica más actividad de los empleados en los centros de trabajo: LMAL

Cada vez más, los trabajadores tendrán mayor actividad en los centros de trabajo, “vamos a entrar a un proceso cada vez más activo”, una vez que terminen las legitimaciones de contrato colectivo de trabajo, el primero de mayo de 2023, vendrán la consulta a los trabajadores en las revisiones contractuales (cada dos años) y salariales (cada año), dijo Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión frente a especialistas de recursos humanos.

En ese sentido, destacó el papel que juegan las empresas en este nuevo modelo laboral, en donde, sin injerencia, deben otorgar las facilidades para que los trabajadores tomen decisiones sobre sus derechos laborales.

Adicionalmente, hizo un llamado a cumplir con el proceso de legitimación, en donde hasta ahora, se han sometido a votación más de 5,000 contratos, pues no hacerlo traerá algunas implicaciones como el hecho de que “de entrada, se disuelve ese contrato colectivo y ello implica que no exista más un titular de ese contrato colectivo, un sindicato titular de ese contrato colectivo, lo que abre las puertas en el futuro próximo, o no próximo, de que otra organización sindical o incluso la misma, bajo las nuevas reglas puede acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a probar que tiene una representatividad mínima del 30%; solicitar una constancia de representatividad y tener entonces, la posibilidad de solicitar una firma de un nuevo contrato colectivo”.

También afirmó que, a tres años de la reforma, “esto debería tomar la dimensión que requiere, y que hay que sensibilizar no solamente a las áreas de recursos humanos, sino, que esto debe permear hasta el más alto este directivo de las empresas”, reiteró.La titular del Trabajo expuso que, de las dos primeras etapas de implementación de la justicia laboral “prácticamente todas las entidades federativas, en menos de 45 días, se han resuelto más del 70% de los conflictos laborales.