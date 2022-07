Key To Markets (KTM), el broker global que ofrece la infraestructura tecnológica con los más altos estándares de seguridad para la administración de fondos de sus clientes, llega a México y Latinoamérica, reafirmando su presencia local con sus oficinas en Ciudad de México.

En el evento de lanzamiento realizado el pasado viernes 24 de junio en el Hotel Marquis Reforma, en compañía de Andrea Sabatini, Director General de KTM y Marcos Tigsilema, Director Comercial, Andrea Vázquez, Office Manager de KTM en México reafirmó su compromiso para continuar el proyecto de expansión en Latinoamérica.

Andrea Sabatini, recordó que fue hace 12 años cuando fundó KTM en Londres, y desde entonces ha crecido en Europa, Medio Oriente, Asia, y ahora “estamos enfocados en ser el broker de confianza número uno en México y América Latina”.

Broker galardonado

Ante un escenario de socios, clientes e inversionistas, Marcos Tigsilema, Director Comercial de KTM, señaló que gracias al esfuerzo y dedicación a lo largo de la historia del broker, hoy en día son acreedores de varios premios internacionales, entre los que destaca el Mejor Broker ECN en Forex y La Mejor Ejecución de Trading en Forex, otorgados por el Global Forex Awards 2021.

Operar con un trading galardonado significa tener a nuestra disposición la mejor tecnología, infraestructura y el talento para garantizar un servicio premium, que poco a poco “nos lleva a nuestra meta de ser el broker de confianza número uno”, mencionó.

Al mismo tiempo, precisó que con la ejecución de Electronic Communication Network sin mesa de negociación (ECN), KTM puede promover precios más competitivos, baja latencia y evitar conflictos de interés, ya que el broker sólo se beneficia de las comisiones por el volumen de operaciones ejecutadas.

Tu capital en manos seguras

La seguridad de los fondos es un aspecto primordial en KTM, por eso, Marcos Tigsilema detalló que están regulados por las autoridades más distinguidas a nivel internacional, tales como la Autoridad de Conducta Financiera en Londres (FCA, por sus siglas en inglés), y la Comisión de Servicios Financieros en Mauricio.

Además, “podemos garantizar que todos los fondos de nuestros clientes están segregados en nuestros bancos custodios a nivel internacional, lo que significa que los fondos nunca se mezclan con el capital de la empresa, sin mencionar que ofrecemos los retiros más rápidos de la industria”.

Invitó a todos los clientes potenciales de su plataforma a asistir a sus nuevas oficinas en Ciudad de México, conocer al equipo, solicitar una asesoría si la requieren, y empezar a invertir en los mercados globales.

Estrategias para todo tipo de inversionistas

En KTM la prioridad es la seguridad, la atención y el rendimiento de cada uno de nuestros traders e inversores. “Con nuestra tecnología ECN, podemos aceptar todo tipo de estrategias, incluyendo trading algorítmico, cobertura y también scalping”, destacó Marcos Tigsilema, Director Comercial.

Al invertir en KTM, contarás con un equipo de expertos con un enfoque claro y eficaz, que hacen del broker un socio de confianza tanto para inversionistas profesionales, institucionales o individuales.

Controla tu aversión al riesgo con los diferentes niveles de apalancamiento: podrás elegir desde 1:10 hasta 1:500 para que puedas operar como los grandes sin una cuenta gigante.

Si no operas con divisas, KTM también ofrece alternativas de inversión, como son los CFDs de materias primas, índices bursátiles, acciones y criptomonedas.

Por otra parte, si lo tuyo es la educación financiera, el broker también cuenta con un programa adaptado para obtener beneficios económicos en caso de que tus estudiantes quieran invertir.

Asesórate con un grupo de especialistas

“El trading no es bueno o malo, solo es la manera de comprar y vender activos a fin de que nuestra cartera de inversión se vea beneficiada”, señaló el Analista Financiero de KTM, Ibrahim Martínez.

Con el objetivo de conocer más a profundidad sobre los mercados financieros y pulir las estrategias de inversión de cada uno de los clientes, Ibrahim aprovechó su oportunidad para invitar a todos a sus webinars de capacitación.

Por su parte, Rubén Álvarez, aseguró que el equipo de KTM: Angel Alanis, Vidal Álvarez, Fernando Rojas, Edgar Peredo e Ibrahim Martínez están en toda la disposición para alcanzar las metas y objetivos de sus inversionistas.

KTM se enorgullece de ofrecer servicios superiores de trading y atención al cliente.

Key To Markets, trading at your side.

www.keytomarkets.com/latam

Facebook: @keytomarketslatam

Instagram: @keytomarketslatam