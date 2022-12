La colaboración entre México y Estados Unidos en materia de ciberseguridad refuerza la asociación de Resecurity y Totalsec

Estados Unidos y México se reunieron en agosto de 2022 para avanzar en su cooperación en materia de ciberseguridad y en su compromiso con un Internet abierto, interoperable, seguro y fiable y un ciberespacio estable. Los dos países esperan reforzar su asociación a través de numerosas iniciativas, incluido el intercambio de información sobre ciberamenazas, que es fundamental a nivel de los Estados nacionales.

Resecurity (con sede en Estados Unidos) y Totalsec (con sede en México) se han asociado para llevar la plataforma de inteligencia de amenazas líder en el mercado de Resecurity a los clientes de Totalsec. Al asociarse con Totalsec, Resecurity tendrá acceso a una gran base de clientes en México, al tiempo que aprovechará la experiencia cibernética de Totalsec.

"Con el fin de aumentar nuestra presencia en el mercado mexicano de la ciberseguridad, hemos establecido una alianza con la empresa mexicana líder en ciberseguridad Totalsec. Aprovechar la experiencia y el conocimiento del mercado mexicano de Totalsec permitirá a Resecurity llevar sus soluciones líderes en la industria a México.

Permitir que los clientes de Totalsec en México tengan acceso a la solución de inteligencia de ciberamenazas de Resecurity mejorará en gran medida su postura de ciberseguridad tanto individualmente como en el país y el mercado. En el espíritu del reciente diálogo conjunto entre Estados Unidos y México sobre el marco de seguridad, Resecurity y Totalsec no harán más que reforzar la asociación entre las naciones vecinas en los años venideros", dijo Gene Yoo, director general de Resecurity.

Haciéndose eco de la opinión de Yoo, el jefe de ciberseguridad de Totalsec, Omar García, y el director general, Francisco Sandoval, comentaron: "La asociación con Resecurity aporta al mercado mexicano una inteligencia de ciberamenazas líder en el sector. Nuestra asociación es un gran ejemplo de cooperación entre Estados Unidos y México en materia de ciberseguridad. Tengo la esperanza de que la cooperación entre las naciones y nuestras organizaciones se prolongue durante los próximos años y se traduzca en una Internet más segura para los ciudadanos de ambas naciones."

La inteligencia sobre ciberamenazas es un aspecto fundamental de la ciberseguridad, ya que puede ayudar a los gobiernos y a las organizaciones a anticiparse a las amenazas y a investigar los ciberdelitos ya cometidos. México sigue siendo un objetivo para los actores de amenazas en todo el mundo, dada su importancia en las cadenas de suministro globales, sobre todo como proveedor del resto de América del Norte. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el país de México experimentó unos 800 millones de intentos de ciberataque, que costaron a la economía mexicana hasta 7.700 millones de dólares.

Acerca de Resecurity

Resecurity es una empresa estadounidense de ciberseguridad con sede en Los Ángeles, California. La única misión de la empresa es proteger a las personas, los datos y los sistemas de información aportando soluciones innovadoras a las amenazas cibernéticas más complejas. La empresa ofrece soluciones de ciberseguridad de última generación, gestión de riesgos y basadas en la inteligencia a las principales empresas de la lista Fortune 500 y organizaciones gubernamentales de todo el mundo.

Son conocidos por ofrecer las mejores soluciones y servicios inteligentes basados en datos que se centran en la detección temprana de las ciberamenazas y en un mecanismo de ciberdefensa integral ante cualquier ciberataque. Con su rico historial de lucha contra las ciberamenazas, Resecurity se ha ganado el reconocimiento mundial como la empresa de ciberseguridad más innovadora con la única misión de hacer frente a los ciberataques más sofisticados. Desde entonces, la empresa ha estado en la primera línea de la ciberdefensa para grandes empresas y organizaciones gubernamentales.

Han sido clasificados en la lista de las 10 empresas privadas de ciberseguridad de más rápido crecimiento en Los Ángeles por Inc. Revistas.

Clica aquí para saber más sobre las soluciones de ciberseguridad basadas en la IA de Resecurity.

Acerca de Totalsec

Totalsec es una empresa especializada en la prestación de Servicios Profesionales de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, con un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en los sectores de Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Medios de Comunicación, Ventas al Menudeo, Educación, Gobierno, Corporativos y PyMES con las certificaciones de seguridad más importantes en la industria.

Su principal misión es proteger los datos, infraestructura y procesos de sus clientes a través de soluciones costo efectivas de Seguridad de la Información y Ciberseguridad que generen valor y minimicen riesgos a su organización.

Además están certificados bajo los más altos estándares internacionales como ISO27001 “Gestión de la Seguridad de la Información”, ISO20000 "Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información", ISO90000 “Gestión de Calidad”, ISO 22301 “Gestión de continuidad de Negocio”, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, miembros del FIRST “Forum of Incident Response and Security Teams” y de IT ISAC “The Information Technology - Information Sharing and Analysis Center”.

Haga clic aquí para saber más sobre Totalsec