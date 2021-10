Altán Redes desveló por primera ocasión cuántas conexiones de Internet fijo y móvil y también de telefonía celular se encuentran activas en la Red Compartida, una red de telecomunicaciones que a su vez se soporta en la banda de los 700 MHz.

La compañía aseguró que por su red viajan las comunicaciones celulares de 2 millones 857,000 usuarios y de más de 1 millón 142,000 suscripciones de Internet inalámbrico fijo en hogares, todos ellos atendidos por terceras empresas que compran capacidad mayorista a Altán Redes para revenderla después en una diversidad de paquetes de servicio a los consumidores finales. Distintas consultoras han asegurado desde tiempo atrás, que por cada suscripción a Internet doméstico, hasta cuatro dispositivos se conectan a la red desde allí; entonces, la Red de Altán estaría ahora mismo soportando las comunicaciones de casi ocho millones de terminales.

De ser así, por la red de telecomunicaciones de tecnología 4G-LTE Advanced de Altán Redes hoy viajan las comunicaciones de un mayor volumen de suscriptores de Internet fijo que el conjunto de otras ocho reconocidas marcas del mercado que también ofertan un producto de Internet cableado o inalámbrico fijo doméstico, independientemente de si la modalidad de entrega es a través de infraestructura de fibra óptica, por cobre, por cable coaxial, por otra banda radioeléctrica o por satélite.

Por volumen de suscripciones, más no por tráfico cursado de megabytes, la red de telecomunicaciones de Altán Redes atendía al cierre de septiembre de 2021, un total de conexiones de Internet fijo superior al acumulado entre Telefónica, AT&T, Sky, Dish, Star Go, Ultravisión, Viasat y Maxcom, que no hace mucho emigró del mercado masivo.

Esas ocho marcas tenían al cierre del primer semestre de este año, un total combinado de 1 millón 17,000 cuentas activas.

En desglose, los satelitales de televisión de paga Sky de Grupo Televisa y Dish de MVS Comunicaciones atendían 797,115 y 119,463 suscripciones de Internet fijo en hogares, respectivamente.

En el mismo periodo, AT&T, cuyo negocio principal hoy es la telefonía e Internet móviles, llegó a 54,842 cuentas de Internet doméstico. Telefónica tenía hasta junio 5,267 de ese tipo de accesos. Las marcas del grupo Star Group llegaron a 15,097 suscripciones de ese tipo, en tanto que Ultravisión alcanzó la cuota de 8,384 accesos y ViaSat tuvo 853 cuentas. Maxcom, antes de vender ese negocio a una tercera operadora, reportó 16,179 accesos de Internet fijo doméstico. Cabe aclarar que Ultravisión con Ultranet también oferta servicios a través de la red de Altán Redes.

Desde la perspectiva del revendedor, la marca IENTC tiene ahora 4,189 accesos de Internet fijo sobre la Red Compartida. Destacable es todavía más el dato de la marca “Netwey”, de la operadora Islim Telco, que también desde la red de Altán ha conseguido llegar a 160,000 clientes únicos de Internet fijo; es decir, esa marca de reciente creación atiende hoy a casi tres veces más suscripciones que AT&T en el segmento de Internet doméstico.

La Red Compartida de Altán Redes está lejos todavía de atender desde su propia red de telecomunicaciones a un volumen de conexiones como el atendido por Telmex, Izzi Telecom, Megacable o Totalplay, pues la primera de esas marcas está próxima a tocar el hito de las 10 millones de cuentas activas, mientras que Megacable tenía en junio un total de 3 millones 647,990 suscripciones fijas de Internet, en tanto que Totalplay llegó entonces a 2 millones 929,329 accesos de ese tipo. Izzi Telecom sería el competidor más cercano, con 1 millón 429,116 accesos de Internet fijo.

En una comunicación de prensa, la empresa Altán Redes dijo que al finalizar septiembre llegó con su cobertura a 84 Pueblos Mágicos, equivalente al 75% de los 111 sitios de ese tipo a los que se sujetó por contrato con el Estado mexicano. Su cobertura también recién tocó la marca del 65.87% de la población.

En la otra cara de la moneda, Altán Redes continúa en aprietos financieros. El 1 de septiembre anunció haber conseguido un crédito de 50 millones de dólares para cumplir con sus compromisos financieros con acreedores y para continuar con los despliegues de cobertura 4.5G de la Red Compartida, una red mayorista de servicios de telecomunicaciones con el mandato constitucional de tener un alcance nacional en el año 2024.

“El modelo de negocio de Altán Redes continúa firme y se consolida como la oferta comercial de conectividad más competitiva soportada en tecnología 4.5G LTE. Los usuarios de La Red Compartida reciben una oferta hasta siete veces mejor, en términos de precio, datos, calidad en el servicio y tecnología de punta, que cualquier otra en el mercado nacional”, dijo la compañía en su más reciente comunicación oficial.

La compañía, tras someterse a un proceso de concurso mercantil, también utilizará esos recursos para realizar una reestructura de sus procesos internos cuyo objetivo está en alcanzar la rentabilidad financiera.