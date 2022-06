La Secretaría de Marina (Semar) declaró desiertas cuatro licitaciones de obra pública ferroviaria vinculadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) que implican un monto total promedio de 42,989.4 millones de pesos y quedó en posibilidad de asignar los contratos respectivos por adjudicaciones directas.

Como parte del proceso, el viernes pasado difundió los fallos en los que argumentó que las proposiciones presentadas por las constructoras que invitó no reunieron los requisitos solicitados en la convocatoria y sus precios de insumos no fueron aceptables, toda vez que rebasaron el presupuesto base de la convocante, el cual no se difundió previamente.

En seguimiento a tal decisión, el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas precisa el siguiente paso: En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos en dichas invitaciones.

De acuerdo con la dependencia, es necesario realizar los trabajos a la brevedad porque deberán ser concluidos en noviembre del 2023. Por lo anterior, es altamente probable que en los siguientes días se conozcan las empresas a las que se adjudicaron los contratos, que, en suma, representan el mayor monto relacionado con obra pública que tendrán a su cargo.

Mota Engil presente

El objetivo de la Marina, por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es rehabilitar 459 km de la Línea K (de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas), que eventualmente irá a Centroamérica, y 328 de la Línea FA (de Coatzacoalcos a Palenque), que se pretende conectar con el Tren Maya.

Además del reacondicionamiento de 526 puentes en la Línea K y 87 en la Línea FA.

Luego de analizar las opciones posibles, la dependencia optó por la modalidad de invitación a cuando menos tres empresas, y entre las que presentaron propuestas técnicas y económicas estuvieron: Grupo México Transportes (que participa en una de las licitaciones junto con Ferrosur) y México Compañía Constructora (ambas de Grupo México), Vise, ICA, Mota Engil, GAMI, México Compañía Constructora y Aldesem.

Como primer reto técnico tuvo que atender las poco más de 1,700 preguntas y sugerencias que les hicieron las firmas interesadas.

De todas las constructoras participantes, los grupos liderados por Mota Engil México, ICA y GAMI Ingeniería e Instalaciones libraron las etapas técnicas por su experiencia en el tema (las tres están participando en la construcción del Tren Maya), lo que jugará a su favor en los momentos de adjudicación directa.En su interés por transparentar las licitaciones, la Marina optó por sumar a notarios públicos como garantes de su actuar.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx