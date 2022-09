La CTM regresa a Teksid y pide nueva votación para representar a los trabajadores

A menos de dos meses de que se resolviera la queja laboral mediante el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, que evidenció violaciones a los derechos de libertad de asociación, en la empresa Teksid Hierro de México regresó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica del Estado (STIMME) a solicitar un nuevo recuento para representar a los trabajadores.

En ese sentido, el próximo 19 de septiembre se llevarán a cabo votaciones de los trabajadores que actualmente son representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), y con quien tenían previsto iniciar un nuevo proceso de relaciones laborales con la empresa para febrero de 2023, fecha en la que se revisaría el primer contrato colectivo de trabajo.

Así lo explicó Imelda Jiménez, Secretaria de Asuntos Políticos del Sindicato Minero, tras señalar que el estado de Coahuila todavía no aplica el nuevo modelo laboral, “por lo que es evidente que antes de que entre en vigor, previsto para el 2 de octubre, la CTM se adelantó a pedir un recuento y le concedieron la fecha a menos de dos meses, cuando nosotros tardamos años para que la autoridad permitiera votaciones”.

Destacó que a pesar de la respuesta contundente de la queja, la autoridad laboral programó el recuento entre STIMME y el Sindicato Minero, con ello ofrece otra oportunidad a la CTM “para extender la relación de colusión antidemocrática que por años ha vinculado a ese sindicato a la empresa, reprimiendo el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva de las y los trabajadores”, señaló Jiménez.

En entrevista comentó que este proceso de recuento -votación- fue programado por la Junta de Conciliación y Arbitraje a penas se demostró la sistemática violación de derechos laborales a manos del sindicato afiliado a la CTM y la empresa Teksid Hierro de México.

Cabe señalar que Teksid Hierro de México es una empresa metalúrgica de grupo Stellantis que nació de la fusión de FIAT, Chrysler y Peugeot; y que se dedica a la construcción de monoblocks y cabezas para monoblock para la fabricación de motores, camiones y maquinaria pesada.

La líder sindical de Teksid, comentó que revisaron el padrón de trabajadores con derecho a voto, y sólo se permitirá la participación de quienes se incorporaron a la empresa antes del 6 de mayo, por lo que los 39 trabajadores que fueron reinstalados, como parte de la solución que se dio a la queja laboral, no podrán hacerlo, ya que ellos entraron en julio; no así el líder sindical “que no es trabajador, él sí está en el padrón”, añadió.

“Hay en el padrón 1,015 trabajadores sindicalizados, podrán votar hasta los que entraron el 6 de mayo, los del 7 de mayo ya no podrían votar, o sea los reinstalados, no venimos en el padrón, y queremos denunciar, al líder Mario Dante Galindo Montemayor, que no es obrero no está en Teksid, él sí viene en el padrón”, puntualizó.

Añadió que en este proceso de votación no es posible que haya observadores, ya que aún no entre en vigor la implementación de la reforma laboral; pero reiteró que “tenemos el apoyo de la clase trabajadora, porque todos luchamos; pero no podemos hacer al lado que la CTM es una mafia sindical del estado, esperamos sus trampas, como lo han hecho en otros recuentos”.