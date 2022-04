En su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado jueves en Palacio Nacional, el enviado presidencial para el Clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, le expresó al mandatario la preocupación de la Casa Blanca por el impacto negativo que los cambios legales en materia eléctrica tendrían en la inversión y por la posible violación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.

“Durante su visita, el secretario Kerry y el embajador (Ken) Salazar reiteraron las importantes preocupaciones que los Estados Unidos han planteado sobre los cambios en la política energética de México, tanto la enmienda constitucional propuesta como los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, incluida la posible violación de las obligaciones fundamentales del T-MEC, lo que pone en riesgo miles de millones de dólares de inversión potencial en México y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero”, informó la Embajada estadounidense en México el pasado viernes.

La comunicación se produjo horas después de que el presidente López Obrador reiterara –durante su conferencia de prensa matutina– que su gobierno no pretende hacer modificaciones a la iniciativa de reforma constitucional que plantea excluir la inversión privada del mercado de comercialización eléctrica y priorizar el despacho de la electricidad producida por la Comisión Federal de Electricidad, independientemente de su costo y emisiones contaminantes.

El mandatario refirió también que rechazó una propuesta de sus contrapartes estadounidenses de permitir que un grupo de trabajo estadounidense vigilara que los cambios legales en materia eléctrica se apegaran a los compromisos de México en el marco del T-MEC.

“Pues eso, como es lógico, no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. Y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso, yo me quedé callado, no se aceptó”, dijo López Obrador.

Morena pide respaldo

Por otro lado, ayer, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, llamó a todos los legisladores de oposición a definir su posición en material eléctrica y no rechazar la propuesta del titular del Ejecutivo, ya que de lo contrario "nos vamos a arrepentir toda la vida".

El líder morenista recordó que esta semana será crucial para el país y para quienes integran el Poder Legislativo, ya que comienza la discusión, análisis y valoración de una de las reformas más importantes que definirá el rumbo y futuro de la nación para los próximos 50 años en materia eléctrica.

Presidencia informa los puntos de la reunión AMLO-Kerry:

1. Se respetarán permisos de importación de combustible de ExxonMobil, Valero, Koch, Shell y Tesoro, bajo el compromiso de que no realicen contrabando de combustible.

2. No se otorgarán nuevos permisos porque el gobierno mexicano busca lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Pemex y a la CFE.

3. El gobierno mexicano pide a las empresas estadounidenses con contratos de exploración y extracción de petróleo que inviertan, pues, dice, ninguna lo está haciendo.

4. Que el yacimiento Zama, que comparten Pemex y la estadounidense Talos Energy inicie operaciones, siempre que Talos se desista del arbitraje que inició por no otorgársele la operación del campo.

5. México propuso un sistema mixto de generación eléctrica en el que CFE cuente con 54% de la producción y el 46% restante se otorgue a los privados.

6. Firmas como Sempra y otras con acuerdos con CFE podrían invertir en los puertos de Topolobampo, Salina Cruz y Coatzacoalcos para construir plantas de licuefacción de gas natural que sería exportado a Asia.

7. Pueden suscribirse acuerdos conjuntos para la modernización de turbinas hidroeléctricas o la instalación de celtas fotovoltaicas en los embalses de las presas.

8. México invita a EU a que invierta en el parque fotovoltaico más grande de América Latina (1,000 MW) en Puerto Peñasco, Sonora.

9. La política del gobierno de México no apuesta a la contaminación y para ello invierte en un programa de reforestación y modernizará sus refinerías, con lo que eliminará la producción de combustóleo.

10. El gobierno de México está dispuesto a atender a las empresas del sector energético de EU sin actuar de forma arbitraria, pero no permitirá influyentismo ni corrupción.

