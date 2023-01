Justin Trudeau aboga por inversión privada en litio

Para ser una región competitiva, resiliencia y próspera, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau recomendó a México permitir la inversión privada a sus minerales llamados “críticos” como el litio, para que la región de Norteamérica se convierta en un líder en la producción de autos eléctricos.

Durante su visita a nuestro país, el político sostuvo este lunes una reunión privada con integrantes del empresariado de América del Norte organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la US Chamber of Commerce y el Business Council of Canada.

En ella, el primer mandatario canadiense llamó a conservar el comercio trilateral como un eje de prosperidad para la región, pero se requiere de ciertas condiciones para brindar empleos a los ciudadanos.

Trudeau, quien está en México para asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), aseguró que Canadá es un socio confiable en la relación comercial trilateral, y ofreció la operación de sus empresas mineras para aprovechar al máximo los minerales críticos que lleven a elaborar autos eléctricos y generen empleos a los ciudadanos.

Los autos eléctricos que quieren conducir los ciudadanos usan minerales críticos y Canadá liberó los materiales críticos para ver las oportunidades que teníamos y ser líderes, adentrándonos en una economía de energías limpias”, expuso el presidente Trudeau.

Aseguró que existen grandes ventajas y oportunidades en el ramo Automotriz, agroalimentario y energías renovables, de modo que el mundo está viendo a Norteamérica para poder crearlas.

En agosto del 2022 el gobierno mexicano anunció la creación de la empresa pública LitioMX, en el estado de Sonora, que será la encargada de administrar la explotación del litio en México, según lo establecido por una reforma a la ley minera aprobada en abril de ese año.

Sin embargo, según admitió el propio presidente López Obrador, lo anterior no elimina la posibilidad de que se permita la participación de empresas privadas en el negocio del mineral.

Al respecto, el político canadiense afirmó que su país es un socio estable y confiable y recalcó que las empresas mineras canadienses ejercen prácticas responsables con el medio ambiente.

“En Canadá tenemos casi la mitad de las empresas de explotación minera. Tenemos presencia en muchos países y me da gusto ver a muchos compañeros en esa actividad”, expresó el mandatario canadiense.

IP: hay amplio potencial

En tanto, los representantes empresariales de México, Estados y Canadá afirmaron que existen grandes oportunidades de inversión y crecimiento para la región de Norteamérica, pero para aprovecharles exigen que los respectivos gobiernos garanticen el pleno cumplimiento del T-MEC, estado de derecho y seguridad energética.

En el marco de la Cumbre Empresarial trilateral paralela al CLAN, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo: “para materializar todas estas oportunidades, es esencial que los gobiernos garanticen el pleno cumplimiento del Tratado, el estado de derecho, la certeza jurídica, así como seguridad energética para apuntalar a América del Norte como la región más atractiva para los inversionistas, ya que competimos con todo el mundo”.

Myron Brilliant, vicepresidente Ejecutivo y Director de Asuntos Internacionales de U.S. Chamber, acotó que en la reunión que sostendrán los mandatarios de los tres países, “nuestros líderes tienen la obligación de promover la prosperidad compartida y el crecimiento inclusivo en todo el continente en un momento de incertidumbre global”.

Ante Justin Trudeau, primer mandatario de Canadá, Goles Hyder, presidente del Business Council of Canadá, conminó: “No podemos esperar, tenemos que actuar”.

