El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la mañana de este viernes una suspensión definitiva a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente afirmó ayer que enviará al Consejo de la Judicatura Federal información en la que se hace constar que magistrados revirtieron un fallo tomado por el juez Gómez Fierro, quien otorgó amparos a privados sobre la reforma eléctrica, sobre un asunto similar.

El presidente mostró en su habitual conferencia mañanera parte del documento en el que se especificó que “los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo”.

Ante esta información, López Obrador sostuvo que el Consejo de la Judicatura Federal debe revisar la actuación del juzgador.

Hasta ayer se habían otorgado más de 30 amparos sobre las reformas hechas en el Congreso de la Unión a la Ley de la Industria Eléctrica por las cuales se da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en materia de energía.

Ante los fallos en contra de las enmiendas impulsadas por Morena, el presidente amagó el miércoles pasado con impulsar una reforma constitucional en caso de que los cambios sean declarados inconstitucionales.