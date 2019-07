Los modelos de negocio cambian de manera constante en la época actual, en la que predominan las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. En este contexto, la norma para que las empresas de diversas industrias continúen en el mercado consiste en realizar un proceso de disrupción en sus modelos de negocio que incluye la transformación digital, así como el cambio a prácticas corporativas fortalezcan valores y resuelvan conflictos dentro de la organización.

Jovito Planner es una agencia 360° de eventos corporativos, integrada por talento joven que ayuda a las empresas a realizar esta transformación interna, lo hace como si fueran piezas de una máquina, pues las relaciones humanas se desgastan por fricciones interpersonales, lo que requiere de una adecuada lubricación para su buen funcionamiento, que incluye las relaciones laborales, la educación y las dinámicas de integración son el lubricante.

Jovito Planner abandonó ya los conceptos obsoletos, que van desde la realización de un evento con alguna empresa a manera de receso o entretenimiento para que los trabajadores o la organización retome fuerzas e inspiración, hasta salir de sus lugares de trabajo un rato, realizar una dinámica, convivir con sus colaboradores y regresar a las oficinas, pues son prácticas corporativas off site que no generan un cambio significativo en la empresa. Además, con esas prácticas corporativas no se refuerzan valores, ni se resuelven conflictos dentro de la organización, tampoco aumenta la productividad, ni mejoran las relaciones humanas, así lo concibe la mayoría de los trabajadores de la economía del conocimiento.

En suma, Jovito Planner revoluciona el mundo de los eventos corporativos. Los convierte en una experiencia de vida y busca crear experiencias memorables de sus clientes. En consecuencia, se necesita establecer:

Lubricación de relaciones humanas

Para lubricar las relaciones laborales de los corporativos, Jovito Planner necesita establecer:

Una visión

Qué significa para ti y qué elementos te ayudan a conectar con tu gente. Descubrimos las diferencias entre lo que crees que es y su verdadero significado.

La visión es una parte fundamental de la transformación en una industria: cuando se tiene una visión se parte de la realidad y ayuda a ver lo que los demás no ven.

Las oportunidades son abundantes, ya que innovar es más sencillo de lo que parece, solamente debes hacer lo que nadie más hace.

Estrategia centrada en el cliente

El quehacer de la empresa está determinado por la estrategia, la cual considera lo siguiente:

¿Qué es lo que realmente buscan nuestros clientes? ¿qué valores les ofrecemos?

En suma, Jovito Planner se centra en las necesidades reales del cliente, con excelencia en el servicio, flexibilidad en los pagos y, sobre todo, en hacer de los eventos una experiencia única.

Fortaleza competitiva de Jovito Planner

¿Cómo destacar en una época de hipercompetitividad donde hay competidores bien establecidos que llevan años en la industria?

Consideramos que el corazón de toda organización es su gente, por lo que a Jovito Planner la integran personas T, donde la línea vertical de la T representa la profundidad de aptitudes y experiencia dentro de un campo, mientras que la línea horizontal es la habilidad de colaborar con personas de distintos ramos del saber y aplicar el conocimiento en otras áreas ajenas a la propia.

En lo externo, nos da la capacidad de expandir nuestra cartera de servicios en ocho unidades de negocio: Traveller, Marketing, Productions & Displays, Talent, Cuisine, Well Being & Work Happiness, Business Meetings y Social Events.

Internamente, nos permite intercambiar ideas desde múltiples puntos de vista que enriquecen nuestras propuestas creativas.

El trabajo arduo juega una parte fundamental para el éxito, pues es más sencillo trabajar duro por las cosas que nos apasionan.

No nos ganamos la vida organizando eventos, de los eventos hacemos vida.

Contacto

Ciudad de México

Bosques de las Lomas

Bosque de Duraznos #65,

C.P 05120, CDMX

Tel. 6730 6223

[email protected]

http://www.jovitoplanner.com.mx/