Al relanzar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que se ha apoyado a 1 millón 800,000 personas de entre 18 y 29 años de edad, tras dos años de su puesta en marcha, y adelantó que se incorporarán otros 400,000 jóvenes a la empleabilidad al finalizar este año.

Destacó que del 1.8 millones de jóvenes, casi el 58% son mujeres, “solo esperamos incorporar de aquí a diciembre 400,000 jóvenes adicionales. Por supuesto que vamos a seguir incorporando el próximo año, entonces lo que sea necesario… hasta que no haya ningún joven que se quede sin alternativas (laborales)”.

Al encabezar el evento “Impulsando el Talento”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la titular de la Secretaría del Trabajo dijo que el reto de sumar a estos jóvenes al programa se cumplirá, con el apoyo de la beca que se les otorga para trabajar, mientras se capacitan”.

Alcalde comentó que el avance de 1.8 millones de jóvenes incorporados en el Programa “no satisface”, pero es una cifra que conforma, pues también se ha logrado quitar el estigma de “Ninis” a los jóvenes.

“Queremos que todos los jóvenes tengan la oportunidad de moverse socialmente, que tenga absolutamente la posibilidad de mejorar, que sea su esfuerzo, que sea su dedicación y que sean sus habilidades con las que les vaya aún mejor”.

Refirió, si millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, no es por falta de ganas o por falta de actitud, sino porque por faltan de alternativas.

El relanzamiento del programa, dijo Carlos Salazar, presidente del CCE, permitirá que Jóvenes Construyendo el Futuro sea más inclusivo y permitir a México la movilidad social.

Durante la capacitación de los jóvenes que se inscriben en el programa, con duración de un año, reciben un apoyo mensual de 4,310 pesos, que aumenta conforme se ajusta el salario mínimo, además de obtener un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Con ello, el sector empresarial ha generado más de 26,000 oportunidades de capacitación, al beneficiar a más de 20,000 jóvenes.

“Reconocemos el talento, compromiso, tesón y entusiasmo de los jóvenes participantes. A lo largo de estos dos años hemos sido testigos de cómo, gracias al compromiso de las empresas y sus tutores, se han transformado vidas. Sin duda, Jóvenes Construyendo el Futuro es un verdadero semillero de talento. Y refrendo el compromiso del sector privado”, expresó Pablo González, presidente de la Comisión de Educación del CCE.

Desde el sector privado seguiremos trabajando de la mano con el equipo de la STPS para generar instrumentos innovadores que permitan seguir ofreciendo a los aprendices una capacitación integral y de calidad que tenga un impacto real en su futuro, abundó.

Durante su participación, Daniel Servitje, presidente de Grupo Bimbo, sostuvo que han sumado a 2,000 jóvenes a la cultura de la empresa, además de sumar 181,000 aprendices.

