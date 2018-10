México se convertirá en el centro de manufactura de la firma automotriz china Jianghuai Automobile Co, mejor conocida como JAC Motors, para exportar a Latinoamérica, con lo cual sustituirá los vehículos traídos desde China, afirmó Elías Massri, presidente del Consejo de Administración y director general de Giant Motors Latinoamérica.

“Estados Unidos se ha vuelto complicado a la inversión y México se vuelve el núcleo para exportar a Latinoamérica, tenemos una infraestructura que para cualquier empresa es un ahorro importante tanto de logística como de localización. China es un país listo para invertir en México, pero es un país en donde menos invierte”, comentó.

Entrevistado por El Economista, luego de presentar la camioneta JAC Sei 7 al mercado mexicano, modelo del cual proyecta vender 1,500 unidades, el directivo sostuvo que “México es un mercado super atractivo para toda la industria automotriz, para nosotros, es el mercado”.

JAC ensambla sus vehículos en la planta de Giante Motors en el estado de Hidalgo, y posee el apoyo financiero de Grupo Inbursa, propiedad de Carlos Slim, y desde el 2017 a la fecha ha vendido 3,000 unidades a través de sus 25 distribuidores que participan con la china. Sin dar cifras sobre la inversión desembolsada hasta el momento, Elías Massri dijo que Giant lleva 10 años invirtiendo en México, en donde JAC ha desarrollado tres productos, moldes, ha aperturado agencias y cuenta con un taller. “Son una gran inversión para México y eso ha dado margen para lograr dar empleo”.

La china con 45 años de experiencia en la fabricación de vehículos se encuentra en el desarrollo de productos que se hacen para México y los mandarán a Latinoamérica. JAC ya vende en esos mercados y posee una participación de mercado entre 15 y 20% en Centroamérica y Sudamérica, así que se sustituirá el producto traído desde China, destacó.

Para el 2018, JAC prevé vender 30,000 unidades en Latinoamérica desde China, “así que la planta de México nos da para producir 20,000 al año y ¡está lista para cumplir la demanda!”, sostuvo el directivo.

Al cuestionarle sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Massri dijo que la inversión china no se afecta, sino se reconforman las formas de importación y exportación, pero a México lo vuelve más atractivo para los capitales chinos, hindúes y otros.

Por el momento, JAC no tiene proyección de exportar a Estados Unidos para el corto plazo, pero no está descartado. La firma china está enfocada a la fabricación de las SUV, de modo que se busca generar nichos de mercado, casi únicos. En Ciudad Sahagún, JAC produce varios modelos, como el SEI 2, SEI 3, el J4, además de la camioneta de lujo SEI 7 y próximamente sacará al mercado una pick up.

[email protected]