Inversión de CFE y trámites ágiles, llaves para evitar panel en energía: SE

México elevará la inversión en su red nacional de transmisión eléctrica para facilitar la conexión de las centrales de energías renovables y se comprometerá a ser más eficiente en el trámite de permisos de energía, esto como parte de un paquete de medidas que presentará en los próximos días para atender puntualmente las preocupaciones de Estados Unidos y Canadá sobre la política energética de México, adelantó a El Economista Raquel Buenrostro, secretaria de Economía.

Actualmente el gobierno de México está en proceso de consultas con sus socios del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), quienes lo acusan de incumplir el tratado por aplicar políticas favorables a sus empresas energéticas estatales que resultan discriminatorias para los inversionistas estadounidenses y canadienses.

Buenrostro informó que el gobierno mexicano presentará en breve una propuesta soluciones a estas inquietudes de Estados Unidos y Canadá, en donde el grueso de temas se puede atender a nivel administrativo. En la mesa de trabajo participan la titular de Energía, Rocío Nahle; el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz; así como representantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Una de las quejas de mayor discusión versa sobre la supuesta discriminación hacia los generadores eléctricos privados por priorizar a la CFE en el orden de despacho de la energía eléctrica. Pero Raquel Buenrostro es clara: no hay materia de conflicto, pues esa orden está establecida en las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica del 2021, que están actualmente suspendidas por el poder judicial debido a una serie de juicios de amparo en curso.

Nosotros hemos estado estudiando por qué se tiene la percepción de que sienten que se le está dando preferencia a CFE sobre las inversiones extranjeras considerando que, dado que la Ley de la Industria Eléctrica (del 2021) está en un proceso de amparos, la verdad es que la ley que se está aplicando en México ahorita es la del 2014. Entonces, si la ley que se está aplicando es la ley del 2014, la pregunta es por qué ellos sienten que se le está dando prioridad a CFE”, dijo.

Por lo que, apuntó, las inconformidades sobre una supuesta discriminación al despacho de la electricidad producida a partir de fuentes renovables (intermitentes) por privados nacen, en realidad, de un tema técnico, derivado de las deficiencias del sistema de transmisión y distribución para poder interconectar esas centrales, por lo que la solución pasa por invertir en la red.

“Estamos trabajando al interior del gobierno ahorita para alinear diferentes áreas, porque lo que creemos es que es un tema técnico, un tema de que falta invertir y fortalecer el equipo en la CFE para mejorar la calidad de la potencia a la hora de que se interconecten las energías renovables a la red nacional de transmisión y distribución”, explicó.

Por lo que, reveló, se trabaja en presentar una solución basada en el compromiso de robustecer el sistema de transmisión. “Se está esperando una licitación por parte de CFE para ampliar estos equipos y las líneas de transmisión. Tendría que salir en próximas fechas y ese sería el primer paso para destrabar la percepción que se tiene sobre la discriminación en el despacho energético”, comentó.

En este punto, abundó incluso en que hay una completa comprensión por parte del gobierno de Canadá, pues la adaptación de la red a una mayor participación en el sistema de las energías variables es un problema que también padeció ese país hace pocos años.

Eficiencia administrativa

En tanto, el gobierno mexicano ya trabaja en procurar una mayor agilidad en el trámite de permisos ante la autoridad en la materia, la CRE, como lo han solicitado Estados Unidos y Canadá, lo cual es visible, dijo, desde octubre pasado, fecha a partir de la cual se ha acelerado el trabajo administrativo luego de las pausas provocadas por la irrupción del Covid-19.

“En la eficiencia administrativa del regulador y un plan de inversiones de la CFE para garantizar la interconexión y la calidad de la energía. Yo creo que ahí está el quid de no irse a panel”, aseveró la titular de Economía.

Raquel Buenrostro comentó también que, en las consultas con sus contrapartes, el gobierno mexicano ha dejado clara su postura de que el mercado mexicano de generación eléctrica tenga una composición de 54% de generación de la CFE y 46% de generación de privados –tal como lo planteaba la iniciativa de reforma constitucional del gobierno mexicano que fue rechazada el año pasado en el Congreso Mexicano– y que no ha habido objeción al respecto.

“Se les ha comentado todo el tiempo. Ellos no tienen problema con eso. Porque un empresario lo que quiere es claridad en las reglas. Una vez teniendo claridad, se juega conforme a ellas. Ellos dicen a mí no me interesa, si tú (México) ya definiste que va a ser 54% (la generación estatal), lo único que pido es que, si hay una solicitud de generación y no quepo, pues me contestes en tiempo para decirme que no voy a entrar y entonces yo ya pongo a mover mi dinero en otro lado”, dijo Buenrostro.

Las quejas de EU y Canadá

Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del 2021 que modifica el orden del despacho para dar prioridad a las plantas de la CFE, en detrimento de generadores privados.

Omisiones, retrasos, rechazos y revocaciones de permisos para que las empresas privadas puedan operar en el sector energético (electricidad e hidrocarburos).

Ampliación del plazo para que Pemex cumpla con la especificación de contenido de azufre en el diésel automotor, lo que privilegia a la empresa frente a distribuidores privados.

Condicionar el acceso a los ductos del Cenagas a la compra de gas natural a Pemex y la CFE, lo que desplaza en la práctica a comercializadores privados del mercado.

