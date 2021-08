El vocero de Interjet, Carlos del Valle del Río, afirmó que el proceso para que la empresa vuelva a volar sigue en marcha de la mano de sus asesores y que un par de fondos de inversión sigue mostrando interés en inyectar recursos, por lo que confía que en cuestión de “semanas” inicie formalmente el concurso mercantil deseado.

Sin embargo, dijo que existen requerimientos a Alejandro del Valle, presidente de la aerolínea por impuestos relacionados con su gestión, a partir de junio del 2020, los cuales serán atendidos oportunamente porque es su obligación.

En entrevista, también explicó que en el equipo ya no participa Pedro Cerisola, ex directivo de Aeroméxico y ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien era reconocido como el “mariscal de campo” de Del Valle.

Ahora todos los temas relacionados con la aviación están a cargo de Carlos Rello, quien fue nombrado director de Interjet luego de la compra de la aerolínea en junio del año pasado.

Desde su perspectiva, el compromiso de sus asesores legales, financieros y de concurso mercantil para sacar adelante la aerolínea se mantiene firme, a pesar de los diversos temas que están en la agenda pública en torno a la aerolínea, como la ficha roja de Interpol para localizar a Miguel Alemán Magnani por adeudos fiscales.

Además, el abogado del fundador de la aerolínea, Javier Mondragón, ha dicho en diversas entrevistas que el nuevo dueño es quien debe pagar los impuestos que se adeudan desde el 2013, pero el vocero insistió que previo a la firma del contrato de rescate y compraventa de acciones, aprobado por las partes en asamblea del 30 de junio del 2020, se estableció que los impuestos debían ser pagados por Magnani y que los nuevos recursos se destinarían para capitalizar la empresa.

Incluso, el monto de los 150 millones de dólares de inversión fue dado a conocer al mes siguiente por el área de comunicaciones de la administración previa. En ese momento, además de Alejandro del Valle se mencionó también como inversionista a Carlos Cabal Peniche, quien al cierre del año pasado se retiró de la operación.

De acuerdo con el nuevo dueño, de la inversión prevista, y antes de que se entrara en huelga, se desembolsaron 60 millones de dólares: 28 millones de dólares en efectivo (a través de una de sus empresas: HBC International), más 32 millones de dólares en productos de salud (pruebas anticovid y cubrebocas).

Sin riesgo la concesión

A decir del representante de la aerolínea, en el equipo de trabajo no causa inquietud la posibilidad de que la SCT les retire la concesión para volver a operar, porque están trabajando y dando muestras de que quieren regresar al aire con el apoyo de los fondos de inversión que tienen cartas compromiso firmadas, pero se reserva dar a conocer los nombres.

Por lo pronto, espera que en breve pueda entrar el visitador a las instalaciones de Interjet (incluso ya se hizo una petición formal a las autoridades laborales para que aún con la huelga se permita el acceso en beneficio de la eventual reanudación de operaciones) e iniciar el concurso mercantil.

