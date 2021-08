La noticia es que además de la ficha roja de Interpol para localizar y aprehender a Miguel Alemán Magnani, perseguido por un fraude fiscal de 66 millones de pesos cometido en la administración de la aerolínea Interjet, es que también se liberó orden de aprehensión en contra de Alejandro del Valle quien fuera el último dueño de esa aerolínea, por corresponsabilidad fiscal.

No hay ningún cargo en contra del empresario Carlos Cabal Peniche que decidió salirse de Interjet al muy poco tiempo de haber ingresado junto con Del Valle. La de Interjet se trata de una historia de malas decisiones de negocios. El adeudo de Alemán Magnani con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) creció porque se mantuvo muchos años sin pagar.

Interjet comenzó a acumular adeudos fiscales desde el año 2013 y su acumulación en el tiempo se acrecentó por su actualización.

La autoridad fiscal, incluso desde antes de que entrara el actual gobierno y Raquel Buenrostro al SAT ya venía observando la falta de pago por parte de la aerolínea.

La compra en el año 2017 de la flota de 21 aviones Sukhoi Superjet 100 de Rusia detonó el problema financiero de la compañía.

Luego sus problemas financieros se acrecentaron en 2018 y con la llegada de la pandemia del Covid-19 en el año 2020 y el 2021, sus problemas se acentuaron.

La jefa del SAT reconoce que Alemán Magnani siempre mostró voluntad y disposición para pagar. De hecho hubo muchos intentos por pagar. Sin embargo no pudo reunir el dinero. Y al final por una razón o por otra tomaron la decisión de no pagar.

Pensaron que iban a juntar dinero y enfrentarían la deuda. Fue -dice Buenrostro- un conjunto de malas decisiones que terminó en insolvencia.

Alejandro Del Valle el último dueño de Interjet también tiene orden de aprehensión por responsabilidad solidaria.

Presuntamente habría tenido estados financieros dictaminados y nunca se dió cuenta que no habían pagado impuestos. Carlos Cabal Peniche no aparece en ningún documento. En consecuencia, no hay nada en contra de él.

Y respecto a Miguel Alemán Velasco, el papá de Miguel Alemán Magnani, aunque tiene responsabilidad solidaria por haber sido presidente del consejo de administración, no hay nada en su contra porque fue su hijo el que dirigió la compañía por muchos años.

Hasta ahí van las cosas.

¿Tasa cero?

Se rumora que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, estaría por presentar en conjunto con el paquete económico para el 2022, la inclusión de la Tasa Cero a alimentos y medicamentos.

La especie ha llamado la atención porque de ser cierta, iría en contra de lo que ha repetido innumerables ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no habrá aumento ni nuevos impuestos.

Además, si fuera el caso, y el responsable de las finanzas públicas busca impulsar una iniciativa como esa, será su primera prueba de fuego para ver qué tanto margen de maniobra tendrá en el manejo de la Hacienda pública.

Lo cierto, dicen los que saben del tema, es que al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación le urge encontrar de dónde sacar recursos para mantener los innumerables compromisos económicos que implican sus obras insignia y los numerosos programas sociales.

El Presupuesto de Egresos de la Federación, tiene sus límites y la austeridad y la lucha contra la corrupción se habrían agotado ya. De lo que cada vez hay más certeza en distintos ámbitos, es que cada vez resulta más necesaria una iniciativa de Reforma Fiscal integral que permita en el tiempo darle holgura a las finanzas públicas.

Veremos.

Atisbos

DESCALIFICACIÓN.- La descalificación del subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, al calificarlo como ultra tecnócrata deja ver dos cosas: 1.- El Jefe del Ejecutivo no respeta a los órganos autónomos, Banxico incluido; 2.- La intención presidencial (utilizar los DEG del FMI) es contraria a lo que marca la ley del banco central; 3.- Es positivo que quiera pre pagar la deuda, pero tendría que comprar a Banxico con pesos los dólares que necesite para hacerlo.

