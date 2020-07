El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldó el mensaje dado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dado en la Casa Blanca durante su visita a su homólogo Donald Trump, así lo informó Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía.

En la conferencia matutina de este viernes, la secretaria de Estado presentó una carta enviada por el CCE por la visita a Washington realizada por el mandatario mexicano con motivo de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Coincido plenamente con usted: el T-MEC será un importante instrumento para fortalecer a los tres países y seguir consolidando a América del Norte como una de las regiones estratégicas más integradas y competitivas del mundo.

“Sin embargo, con la entrada en vigor del T-MEC, el trabajo a penas empieza. Tenemos mucho que hacer para que el tratado realmente contribuya a que México alcance niveles mucho mayores de crecimiento inclusivo y de desarrollo social.

“Reconocemos la continuación del diálogo respecto con Estados Unidos. Cuente usted conmigo, el Consejo Coordinador Empresarial y los más de 400 miembros del `Cuarto de Junto´ que representan a todos los sectores productivos del país y asesoran permanentemente a la Secretarías de Relaciones Exteriores y Economía”, se puede leer en la misiva firmada por el presidente del CCE Carlos Salazar Lomelín fechada ayer jueves 9 de julio.

Graciela Márquez destacó que en los momentos de crisis por el que pasa el mundo, el tratado comercial ayuda a poder apalear los efectos.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard presentó el documento que se firmó entre López Obrador y Trump el cual destaca la relación entre México y Estados Unidos, además de hacer énfasis en la entrada en vigor del tratado comercial la cual ayudará a las economías de las tres naciones signatarias.

“El T-MEC reafirma nuestro entendimiento compartido de que América del Norte es una región que crea prosperidad para todos sus cuidadanos. También es un acuerdo que fortalece nuestra cooperación en la lucha contra la corrupción a través de las más firmes disciplinas contra la corrupción en el comercio internacional de cualquier acuerdo internacional”, se lee en el acuerdo firmado por los mandatario de México y Estados Unidos.

Abierta invitación para que Trump venga a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció nuevamente a Donald Trump por su respeto mostrado ante su visita a Estados Unidos, al tiempo que manifestó que está abierta la invitación para que el mandatario estadounidense visite a México.

Sin embargo, apuntó López Obrador, la posibilidad de una eventual visita está cerrada debido al proceso electoral presidencial que se encuentra en marcha en el vecino del norte.

“Nosotros consideramos que era el momento de hacer esta visita por el tratado, era el tiempo oportuno, algunos consideraron que no era así, pero decidimos ir porque precisamente ya van a intensificarse las campañas en Estados Unidos, después de las convenciones de los partidos y entonces sí ya es un proceso primordialmente electoral, entonces ya no podemos nosotros intervenir, no es conveniente, no es prudente, no es adecuado, eso es lo que puedo comentar”, dijo el titular del Ejecutivo mexicano.