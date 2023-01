IP prevé "tormenta" de amparos contra el reglamento del control de tabaco

El sector empresarial en México anunció que a partir del próximo lunes 16 de enero, se espera una “tormenta” de amparos contra el reglamento del control de tabaco en el país, medida que consideran “ilegal”, y que golpeará fuertemente a la actividad económica formal, con riesgo de fomentar el contrabando con un producto que es legal.

A esta lucha se sumarán restaurantes, hotelería, tiendas de autoservicio, de conveniencia, así como tiendas y comercios en pequeño, agremiados de la Concamin,Concanaco, ANTAD, Canacintra y Coparmex, ante la prohibición por la prestación de cualquier servicio de alimentos, bebidas o entretenimiento, así como su consumo, dentro de las zonas designadas para fumar. Mientras que los comerciantes deberán “esconder” los cigarrillos para su venta.

Tanto Hiram Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), como Germán González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Alimentos Condimentados (Canirac) afirmaron que las autoridades de la Secretaría de Salud, principalmente Hugo López Gatell, “excedió” facultades al asumir funciones de legislador y sería la primera vez en el país que por disposición oficial se oculte un producto legal para su venta.

La comercialización es legítima, por lo cual la prohibición de su exhibición resulta infundada, además de que estarían limitando la libertad de los consumidores fumadores.

El sector productivo teme que, de hacer efectiva esta medida, fácilmente podría replicarse en otros tipos de productos o industrias, con implicaciones a perder ventas, inversiones, y reducir empleos.

El reglamento del control de tabaco “le quita a los comensales la decisión de ejercer su libertad de fumar y estamos hablando de lugares al aire libre o que tenían los espacios adecuados para el cigarro. El reglamento no sólo te pide, eso sí, no obliga a los propietarios y a los encargados de los restaurantes hacer cumplir estas modificaciones. De lo contrario, si el establecimiento no cumple con esto, va a ser sujeto a sanciones como multas, clausuras temporales o incluso hasta que te arresten”, acotó el presidente de la Canirac.

En México podrían ampararse más de 180,000 restaurantes y más de 200,000 comercios ante el reglamento. Aunque también lo podrán hacerlo los consumidores, puesto que deberán estar alejados a una distancia de 10 metros del comercio para fumar.

Monica Leñero, representante de la ANTAD, alertó que comercio formal perderá clientes y con ello, el gobierno dejará de recibir ingresos fiscales.

El presidente de la industria tabacalera advirtió el mercado negro del tabaco aumento del 2% al 20%, cuyo impacto económico está valuado en 13,500 millones pesos.

Por su parte José Abugaber, presidente de la Concamin, alertó que este tipo de medidas de prohibir lo legal llevará a mayor corrupción, incluso datos de las autoridades aduaneras en 2022 ingresó 6,000 billones de cigarros.