La Secretaría de Salud pretende desaparecer los alimentos procesados como parte de la nueva norma de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, que pone en riesgo las inversiones y viola la propiedad industrial de las empresas; argumentos que podrían llevar a los amparos para frenar la ejecución, acusó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.

Calificó como “rudeza innecesaria” la imposición del etiquetado frontal en color negro a los alimentos, cuando la estrategia para el combate a la obesidad debe ser a través de campañas de una alimentación balanceada y ejercicio, no satanizando los productos industrializados.

En entrevista, el líder de los industriales en México dijo que no platicó sobre el asunto del etiquetado con Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, quien se pronunció por postergar la NOM051 de alimentos y bebidas no alcohólicas; sin embargo, sus contrapartes industriales estadounidenses sí han enviado quejas y causa extrañeza porque sus propuestas no fueron consideradas.

Cervantes anunció que se analiza en el seno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la posibilidad de interponer amparos contra la norma de etiquetado que fue impuesta por las autoridades de las secretarías de Economía y Salud.

“Cedimos en que fuera etiquetado chileno (con color negro) pero hay voces de Salud y dijeron que no, que van por desaparecer muchos (alimentos) procesados”, cuestionó.