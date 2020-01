Las tiendas de conveniencia Oxxo que se encuentran en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dirán adiós de manera paulatina, como parte de la nueva política que emprenderá el gobierno federal para abatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

De acuerdo con el director del IMSS, Zoé Robledo, conforme vayan concluyendo los contratos con las tiendas, éstos no se volverán a renovar.

“El Oxxo que se cerró, la tienda de conveniencia que se cerró, es la del Siglo XXI, la del Centro Médico Nacional, no todos los que hay en otras unidades, por ejemplo en Oaxtepec sigue abierto. El asunto es que encontramos que había una política que se había establecido hace algunos años, en donde se establecían metas para que no hubiera en ninguna instalación del seguro social. No es nueva, no es nuestra, ninguna tienda que tuviera venta de algún producto que no sea saludable”, detalló el director del IMSS.

Entrevistado luego del banderazo de salida de ambulancias para hospitales rurales del programa IMSS-Bienestar, Zoé Robledo explicó que no se trata de una política que lleve a la cancelación inmediata de contratos: “No estamos cerrando ni concluyendo anticipadamente contratos, sino esperando cada uno de los que vaya llegando a su conclusión, pues ya no los renovamos nada más, para que en ese lugar pueda existir una tienda en este nuevo modelo de tiendas que estamos empezando a plantear”.

Detalló que se trata de un nuevo modelo de tiendas IMSS saludable, es decir, “una tienda del seguro social como las que tenemos. Tampoco son nuevas, tenemos muchas tiendas en varias partes del país, pero que vendan ahí productos que sean buenos para la salud, que promuevan el comercio local, que promuevan también hábitos alimenticios saludables”.

