Tras el diálogo “propositivo y de colaboración” entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el sector empresarial, IEnova México anunció que realizará más inversiones en México a partir del 2021, luego de que se dé el arranque formal del segundo paquete de infraestructura que contempla proyectos energéticos de la iniciativa privada, lo cual genera confianza y certidumbre.

Al participar en el panel Oportunidades de inversión en México, organizado por la Americas Society, Council of the Americas (ASCOA), Abraham Zamora, vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos y públicos de IEnova México, afirmó que durante el 2020 “no hemos dejado de invertir, incluso en almacenamiento de refinados hemos avanzado mucho y tenemos confianza de seguir invirtiendo. En donde vemos mucha oportunidad, dado que hay muchos comercializadores de gasolina en el país es que requieren capacidad de almacenamiento. También en el gas natural, no sólo para exportar a Asia y otros países, sino aprovecharlos en otras regiones de la República Mexicana donde no hay”.

Destacó que en la medida que la economía mexicana se recupera, también lo hace la energía, pero reconoció que hay rezagos, lo que se convierte en oportunidades, a pesar del Covid-19.

“Estamos positivos en IEnova en seguir invirtiendo y construir petrolíferos… Vemos el 2021 en ese sentido positivo. No vemos que la parte electoral del 2021 genere algún ruido para esas inversiones, las inversiones de este tamaño nos hacen prever que estamos a largo plazo y estamos positivos de que México sigue siendo muy atractivo para invertir con muchas necesidades y nichos de inversión, en donde IEova ha aprovechado y lo vemos que va prevalecer”, aseguró.