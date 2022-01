La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) cuenta con una estructura “sólida” y un equipo de investigación equilibrado para dar inicio a la eventual compra de Banamex; no obstante, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López no haya realizado el nombramiento de tres comisionados faltantes podría provocar represalias en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) en materia de competencia, así como crear condiciones para un posible monopolio financiero.

Especialistas en materia de competencia económica y en derecho, aseguran que la mega operación de Banamex se coloca en un momento idóneo para que el gobierno de la 4T aproveche fortalecer a la Cofece para una sana competencia y envíe los nombramientos de los tres de siete comisionados, que no han sido designados para ocupar los cargos.

Actualmente la Cofece opera con cuatro comisionados, dos de ellos son economistas y los otros abogados, que genera equilibrio para hacer frente al análisis de la concentración, una vez que el comprador de Banamex notifique a la Comisión su interés de adquisición, sostiene Miguel Flores, presidente de la Comisión de Competencia de la ICC.

“Con los cuatro comisionados puede decidir sus principales asuntos, como sancionar prácticas monopólicas o resolver temas de concentraciones, esas funciones no se ven afectadas”, precisó el ex comisionado de la Cofece.No obstante, admitió que sólo algunas declaraciones de la Cofece, como son de insumos esenciales, la declaración de barreras a la competencia o lo cambios a disposiciones regulatorias podrían verse afectadas porque se requiere un quorum de 5 comisionados. “Institucionalmente, la Cofece está fuerte, no menguada, sólo afectada en determinadas funciones y no veo preocupación, en este momento de debilidad”, acotó Flores.

Una vez que el eventual comprador de Banamex, ya sea por unidad de negocio o por completo, deberá de notificar -de manera obligatoria- a la Cofece, proceso de concentración que podría resolver la Institución con cuatro elementos, “pero hay asuntos donde habrá problemas como en análisis de competencias en sectores regulados o en investigaciones de barreras regulatorias, porque hay determinaciones que requieren el voto favorable de 5 comisionados”, alertó Javier Núñez, ex comisionado de la Cofece.

“La institución no está acéfala... La Cofece no ha dejado de trabajar. Las áreas sustantivas cuentan con la gente operativa, aunque siguen desahogándose casos”, sostuvo el maestro por el Colegio de México.

Sin embargo, admitió que una Comisión “incompleta, sí pudiera provocar complicaciones, como represalias por cuestiones de competencia por parte de Estados Unidos”, alertó Núñez.

Explicó: La Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son instituciones importantes que ya generan ruidos, y podría haber violación al T-MEC porque no se han designado comisionados.

“El no apurarse nos puede generar señales de alarma en EU. El tema de competencia está incluido en el T-MEC, aunque este acuerdo no habla de agencia autónoma, pero si en la necesidad de que el gobierno mexicano promueva un entorno de competencia”, sentenció el ex comisionado de la Cofece.

A decir de Miguel Flores, también ex Comisionado, la Cofece cuenta con un estudio del sector financiero, en el cual existen algunos sectores en el que se debe reforzar la competencia, aunque avanza. “A lo mejor esta transacción podría motivar aun más la competencia. El gobierno de AMLO está desperdiciando la oportunidad de tener un aliado muy importante para tener una economía socialmente responsable”, lamentó el integrante de la ICC.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx