La Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía publicaron para su consulta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un acuerdo que a su vez dejaría sin efectos otro de la dependencia que encabeza Rocío Nahle, en el que se acortaban de 20 a cinco años las vigencias de los permisos de importación de petrolíferos al país.

Pero en sí, el acuerdo del pasado 26 de diciembre ya no tenía efectos, luego de que el juez de distrito especializado en competencia económica concedió la suspensión provisional a un grupo de empresas que se ampararon contra el acto de autoridad.

“Se suspenden todas las consecuencias derivadas del acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a la regulación por parte de la Secretaría de Energía”, según el nuevo acuerdo publicado en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Aun así, en los últimos días de marzo se podrían otorgar las suspensiones definitivas, hasta la fecha de sentencia, respecto a los amparos promovidos para echar para atrás estos cambios a la regulación.

La semana pasada, la titular de Energía, Rocío Nahle, expresó en entrevista conjunta con el gobierno de la Ciudad de México que fue el mismo juez que concedió las suspensiones a las modificaciones en materia eléctrica el que de nueva cuenta se pronunció a favor de los empresarios. Por tanto, la autoridad respetará la autonomía del poder judicial.

“Esto se está dando porque hubo un grupo de empresarios que creyeron en una estrategia jurídica que podía poner freno al abuso y retroceso que representaba este acuerdo del 26 de diciembre; va a tener beneficio amplio, para todos, hayan o no presentado un juicio de amparo, pero la realidad es que hay que reconocerle a esos regulados que sí dijeron –a mí no me importa ponerme de frente al gobierno y buscar el amparo de la justicia porque es una arbitrariedad lo que está proponiendo-”, dijo a El Economista Marcial Díaz, de Lexoil consultores. De cualquier forma, el analista en energía recordó que aun con los plazos anteriores, los empresarios que solicitan un permiso de importación no lo obtienen porque la Secretaría de Energía se encuentra en un periodo de suspensión de trámites y plazos por la contingencia del Covid-19.

