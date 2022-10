Fonatur liquidará empresa de energía solar

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó esta semana que, como parte de la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de extinguir fideicomisos y evitar duplicidades o burocracias, inició el proceso de disolución y liquidación de Fonatur Solar, empresa de participación estatal mayoritaria creada en 1970 bajo la denominación social Recro-Mex.

Con dicha firma, el exdirector, Rogelio Jiménez Pons, informó el año pasado que se pretendía construir 10 parques fotovoltaicos que alimentarían de energía eléctrica a sus centros integralmente planeados (CIP) y al Tren Maya, para lo cual se solicitaron el año pasado 238 millones de pesos que destinarían a realizar los estudios de prefactibilidad.

En el 2008 Recro-Mex se convirtió en Fonatur Prestadora de Servicios y en abril del 2019 cambió a Espacios Públicos y Equipamiento Urbano. Finalmente, en diciembre del 2020 se le otorgó el nombre de Fonatur Solar.

A pesar de ya contar con las autorizaciones para llevar a cabos sus proyectos, al cierre del 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) detalló: “Fonatur Solar no se encuentra en operaciones, motivo por el cual no cuenta con los siguientes registros: estructura administrativa, técnica y de apoyo, por lo tanto, no está sujeta al pago de remuneraciones ni reparto de utilidades a los trabajadores”.

Liquidan inmueble

Su único bien inmueble era el Hotel Desert Inn Loreto, ubicado en Loreto, Baja California Sur, que el año pasado fue vendido al sr. Andranik Anthony Sogoyan por 110 millones de pesos, de los cuales el 28% le correspondía a Fonatur Solar y el resto a Fonatur Tren Maya.

Fonatur escribió en su cuenta de Twitter que la decisión de desaparecer Fonatur Solar se tomó por unanimidad en su consejo de administración “al considerar que la vocación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo no es generar energía de ningún tipo, pues ello corresponde a otras instituciones”.

