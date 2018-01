Fiat Chrysler Automobiles (FCA), informó el jueves que trasladará la producción de sus camionetas pickup Ram desde México a Michigan en 2020, una medida que la automotriz dijo fue habilitada "la aprobación de la legislación de reforma tributaria estadounidense" en diciembre.

El traslado desde Saltillo a Warren creará 2,500 empleos y costará 1,000 millones de dólares, dijo FCA. La planta mexicana será "reutilizada para producir futuros vehículos comerciales" para los mercados globales.

Estados Unidos y Canadá son los principales mercados para camionetas pickup de gran tamaño, las que son fabricadas principalmente en Estados Unidos por FCA, General Motors Co , Ford Motor Co, Toyota Motor Corp y Nissan Motor Co.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con sacar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que permite el libre flujo de bienes fabricados en Estados Unidos, Canadá y México a través de las fronteras de esas naciones.

Trump también ha criticado a las automotrices por trasladar empleos e inversiones en nuevas instalaciones de manufactura en México.

El presidente ejecutivo de FCA, Sergio Marchionne, dijo hace un año que la automotriz podría traspasar la producción de camiones pesados desde México a Michigan, dependiendo del resultado de la legislación de reforma tributaria y las propuestas para desmantelar el TLCAN.

La FCA dijo el jueves que también realizará un pago de bono especial de 2,000 dólares a aproximadamente 60,000 empleados que cobran por hora y trabajadores asalariados de la automotriz en Estados Unidos.