Wilbur Ross es un tipo duro. En el Foro Económico Mundial las críticas a la política comercial de Trump abundan, pero Ross no se ablanda, más bien desafía a sus críticos: “estamos haciendo lo correcto y no dejaremos de ser el líder mundial en materia comercial (...) seguimos siendo el país más abierto del mundo, con las tarifas arancelarias más bajas”.

El secretario de Comercio de Estados Unidos llegó a Davos cuatro días antes que su jefe. Ha estado a la vista y en plan retador, “China no tiene las credenciales para convertirse en el principal impulsor del comercio mundial. Yo no me fijo tanto en lo que dicen, sino en lo que hacen, ¿de verdad ustedes creen que el proteccionista es Estados Unidos?”, argumentaba en un panel donde también participaba Roberto Azevêdo, director general de la Organización Mundial del Comercio.

Ross habla muy despacio y casi no sube la voz. Los medios estadounidenses especulan acerca de un distanciamiento con el presidente Trump, quizá por eso, en Davos, su argumentación es inflexible: “la reciente imposición de tarifas es justa, había abusos y no podíamos tolerarlos (...) escucho que muchos hablan de una posible guerra comercial. Son exageraciones, pero lo que es cierto es que Estados Unidos va a responder rápidamente. Si a eso le llaman guerra, eso es otra cosa”.

La imposición de aranceles a las lavadoras y los páneles solares, anunciada esta semana por la administración Trump, es considerada por los expertos como una sanción dirigida a Corea del Sur, aunque para México están en juego exportaciones de 200 millones de dólares en el caso de las lavadoras y 1,000 millones para los páneles. Wilbur Ross no tiene intenciones de parecer conciliador, al contrario: “las medidas estaban en marcha desde hace tiempo. Estamos revisando otros casos más. Eso no es proteccionismo, sino combate de abusos sistemáticos”, dice. Tiene 80 años y está lúcido, aunque para escucharlo hay que poner mucha atención.

El panel o mesa redonda se llama “Future shocks, systemic trade tremors”. El título refleja la preocupación de la élite de los negocios por las señales contrarias al libre comercio que se emiten desde Estados Unidos. Roberto Azevêdo se esmera infructuosamente en reducir la beligerancia de Ross y en defender el multilateralismo: “es riesgoso hablar de guerra para explicar los conflictos”, dice el brasileño: “enrarece el ambiente”. No está claro si Ross escuchó a Azevêdo. Lo que sí, es que le lleva la contra: “no le vemos sentido a negociar con 10 u 11 países al mismo tiempo”, dice en referencia al TPP.

El millonario y miembro del gabinete de Trump hace eco de algunas cosas que ha dicho el presidente de Estados Unidos. “No tenemos por qué seguir subsidiando al resto del mundo a través del comercio. Lo hicimos al final de la Segunda Guerra para favorecer la reconstrucción de Europa y estuvo bien. Lo hicimos a partir de los 80 para ayudar a que China creciera, pero ya no debemos seguir haciéndolo”.

El mensaje de Ross en este panel es consistente con lo que ha dicho en entrevistas con medios de comunicación. Acá se preguntan si las palabras de Wilbur Ross anticipan lo que dirá Donald Trump en el WEF. El mandatario estadounidense llegará hoy jueves y dictará una conferencia para cerrar la edición 2018 del Foro. Por fuera de los recintos hay protestas antiTrump. En los mensajes de los líderes políticos, hay alusiones y críticas claras a la posición de Estados Unidos. Por acá está Steve Mnuchin, Robert Lighthizer, además de Wilbur Ross. Ninguno de ellos viene con un ramo de rosas. ¿Llegará Trump con uno?