Escasez de talento, entre los desafíos para México: Manpower

La pandemia vino a acelerar los procesos de digitalización, así como los esquemas o modelos laborales, de la mano de nuevas habilidades que obligan a conformar nuevos perfiles del talento humano; de ahí que la pregunta que se plantean es cómo transitar de esos empleos operativos, repetitivos y con tendencia a desaparecer para llevarlos a un nueva fuente de empleo sin tener que incrementar las filas del desempleo.

Mónica Flores Barragán, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, detalla en entrevista los desafíos que enfrenta el mercado de trabajo y que en buena medida están vinculados con el desarrollo de las habilidades que demandan las empresas.

Con claridad, y después de realizar estudios y visitar diversos países en Latinoamérica, Flores Barragán expone que hay sectores que no van a volver a niveles pre pandémicos en número de empleos por muchas razones, entre ellas, el salto en la transformación digital.

De ahí que se cuestione “¿cómo hacemos para que estas personas que están aquí, adquieran los conocimientos y las habilidades para llenar las vacantes que hoy tenemos sin cubrir en tecnologías de la información, en logística, en comercio electrónico, en el ecosistema de retail y en el ecosistema de salud? Esos sectores sí están creciendo y hoy tenemos vacantes sin cubrir”.

A lo anterior, suma a las personas que se han perdido en sectores como bienes raíces, en entretenimiento, en hospitalidad, “son sectores que tuvieron un cambio fundamental y estructural a raíz de la pandemia, entonces tenemos que acelerar esa migración de habilidades”.

Para la directiva que lidera la firma más grande de capital humano en el país, es momento de “no sólo hablar de migración de habilidades, de sector a sector, sino de reconversión de habilidades, fomentar la certificación de ciertas competencias de manera rápida y accesible para todos, fomentar el que los estudiantes trabajen mientras realizan su formación académica, y poder así empezar a acelerar el funcionamiento de la máquina”.

La directiva de ManpowerGroup Latinoamérica expuso que la escasez de talento se ha ido agravando en los últimos años, la principal razón es que se empieza a necesitar competencias que antes no solicitaban.

“Hoy tenemos mucha más dificultad que antes en encontrar gente de ventas, de atención a clientes, gente de IT y relacionado con la digitalización de procesos, personas en logística, antes no se requerían tantos, a lo mejor estaban en los primeros 10 lugares pero no en los primeros 5 y lo que sí es nuevo a partir de la pandemia es el peso relativo que tiene la formación académica o técnica, ésta ha disminuido en comparación al peso relativo que le dan las empresas a las competencias humanas; antes sí eras buen comunicador no era tan importante, antes si trabajabas bien equipo no era tan importante, hoy es esencial”.

