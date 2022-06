Invitados a participar en los trabajos de la 29 Convención de la AFL-CIO, la central sindical más grande de Estados Unidos, líderes sindicales mexicanos expusieron no sólo los casos en los que el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC ha resultado exitoso, si no dieron a conocer las presiones que aún reciben trabajadores de la planta de Teksid de la compañía Stellantis.

Imelda Jiménez, secretaria de Asuntos Políticos del Sindicato Minero y trabajadora en la planta de Teksid Hierro de México, vinculada al sector automotriz, expuso que persisten las presiones internas por parte de la empresa y el sindicato; hay despidos injustificados, amenazas y se han activado “listas negras” desde que se dio a conocer la queja que se interpuso ante el gobierno de Estados Unidos, y que mañana el gobierno de México debe dar contestación.

Expuso que su lucha lleva 8 años sin que haya respeto por parte de la empresa para que los mñas de 1,000 trabajadores ejerzan libremente su decisión para elegir sindicato; “a los dos días de que la empresa fue notificada de la queja interpuesta por la violación de derechos laborales, recurrió nuevamente a la CTM y empezó a quitarle a los compañeros su credencial de elector, obligándolos a firmar un contrato para la filiación a la CTM; esto ya se denunció ante la Secretaría del Trabajo”.

Por esta razón, no sólo la AFL-CIO da todo el respaldo a la “lucha de los trabajadores de Teksid”, si no se han sumado otras organizaciones como la CGT de Francia; la United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW); la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) en su capítulo de América Latina, la propia FESSIIAAN de México, quienes harán un pronunciamiento al respecto.

En entrevista Romain Descottes, representante para América Latina de la CGT de Francia, dijo que ha llamado mucho la atención la incorporación del Mecanismo de Respuesta Rápida como parte del acuerdo comercial, sobre todo por el avance que significa para los trabajadores.

Rumbo a Washington

Asimismo, y en espera de que la empresa de Stellantis, cuya filial opera en el estado de Coahuila; Víctor Martínez, representante de la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN), comentó que como parte de los trabajos que realizan en Estados Unidos, acudirán a presentar al Departamento de Trabajo en Washington los avances y experiencias de las legitimaciones de contratos colectivos de trabajo que lleva ya tres años en México.

Destacó que es un tema fundamental para terminar con la contratación colectiva de protección; no obstante, a nivel planta, los trabajadores se enfrentan a un sistema complicado, “ya que el discurso que le dan a los trabajadores es de miedo, pues les dicen que perderán todas las prestaciones que tienen en sus contratos cosa que no es real.