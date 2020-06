El mercado laboral sufrió cambios importantes en su composición a partir de las medidas de confinamiento que se aplicaron por la pandemia de coronavirus.

En conferencia de prensa virtual, acompañado de Edgar Vielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas, detalló que el número de personas que se encuentran disponibles para trabajar representan 20 millones de personas, cuando normalmente, en este sector se ubican a 6 millones de personas.

Estas modificaciones llevaron, también, de manera directa a 11.5 millones de personas a formar parte de la Población Económicamente No Activa, informó Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El crecimiento de la Población Económicamente No Activa” provienen del personal que tenía una ocupación, es decir, donde estaban 56 millones de ocupados, cifra que descendió a 43.3 millones de personas”, al mes de abril de 2020, revela la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE).

Vielma explicó que las personas que se mantuvieron en su casa, no se fueron directamente a la desocupación, “sino que dan un salto de manera directa de la ocupación a ser Población Económicamente No Activa y se colocan dentro de la población disponible para trabajar, sin duda ellos desean seguir en ese mercado laboral. La población disponible que oscilaba en los 6 millones de personas, ahora se elevó a 20 millones, es el acumulado de personas: ocupadas, desocupadas, no disponibles, pero con por el contexto del hogar, tomarían alguna oferta de trabajo”.