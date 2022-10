Empresas globales confirman pérdida de un millón de empleos por la reforma de outsourcing

La reforma en subcontratación dejó a un millón de trabajadores en la informalidad, pero también información limitada para que las empresas puedan tener acceso a los servicios especializados y una limitada regulación para el trabajo temporal, aún cuando se utiliza en todo el mundo.

En el panel “Un año después de la reforma laboral en materia de subcontratación, que avances y qué oportunidades ven desde las empresas globales de origen extranjero” en el marca del XX Aniversario de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH) los CEO's de empresas como ManpowerGroup, Adecco, Randstad y Kelly expusieron que ya se tocó fondo en 2021 en el proceso de cambio en el número de trabajadores que cambiaron a un patrón directo, pero falta claridad en el trabajo temporal.

La regulación si bien fue buena, “creo que a un año de implementada no es tiempo suficiente para ver todo los beneficios que puede traer. Lo que sí es cierto es que no es suficiente porque con una reforma laboral no terminas con las malas prácticas”, dijo Mónica Flores, líder de ManpowerGroup.

Añadió que “cuando tienes una reglamentación muy rígida y tienes pocos recursos es más fácil evadirlo qué cumplirlo. Me parece que el foco debe de estar en flexibilizar mucho más la coordinación entre empleadores, individuos y gobiernos, en una colaboración cercana entre la Secretaría del Trabajo, Hacienda, IMSS, Infonavit, para ver esas irregularidades que se presentan en el mercado”.

En tanto, Gabriel Aparicio Segovia, director General de Kelly México, explicó que “hay que ser claros, el trabajo temporal no se prohibió, el trabajo temporal continúa, las empresas pueden seguir teniendo empresas temporales, eso es un punto muy importante”, dijo

A su vez, dijo que esta reforma “que a todos nos golpeó muchísimo, también trae oportunidades, incluso con la nueva regulación de servicios especializados, hay muchísimas cosas que pueden externalizar las compañías”.

En ese sentido, Francisco Martínez Domene, CEO de Adecco México, expuso que “una figura que nosotros, desde el consejo de la AMECH estamos promoviendo, en este proceso de negociación con esta agenda de trabajo, es la preocupación de las empresas de trabajo temporal en México”.

Agregó que hace falta información, “falta solvencia de conocer el mercado para entender esta nueva regulación, nosotros como AMECH, como trabajadores del sector formal tenemos también la responsabilidad de dar al mercado también, con ayuda de la administración pública, que nos ayuden a promover la regulación de los servicios especializados, porque todas las actividades que estén fuera del organismo social o de la actividad preponderante se puede especializar, permanente o incluso con carácter temporal; sí es una actividad que no es principal de la compañía.